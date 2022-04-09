نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم القهوة والبانثينول لتبييض وتقشير الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة بالجسم نهائيا في المقال التالي
كريم القهوة والبانثينول للتبيض الفوري للبشرة والجسم من نوعيات الكريمات والتي من الممكن تحضيرها من الطبيعة باستعمال مكونات لها القدرة على استعادة نضارة الجلد وتعزيز الكولاجين الطبيعي للبشرة وتغذية أعماق خلايا البشرة وأمدادها بنسبة الرطوبة التي تكفي للقضاء التام على أي مظهر من مظاهر التجاعيد وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث عن أهم المكونات الأساسية مع بيان أهم الطرق التحضيرية للخليط.
كريم القهوة والبانثينول للتبيض الفوري للبشرة والجسم
من الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن تستفيد منها البشرة وأي مكان بالجسم من كل المغذيات التي تتواجد فيها وأهمها أن البانثينول مكون مرطب ومجدد لحيوية ونضارة الجلد مع الفازلين، والنشا من المكونات التي لها القدرة على تخليص البشرة تماما من أي تجاعيد أو خطوط رفيعة تؤثر على الملمس الناعم للوجه ومظهره، ومن الممكن معالجة البشرة من عيوب لبهتان من خلال كريم القهوة بالبانثينول فالقهوة من أهم معالجات الوجه وتحافظ على نضارته كما أنها تعتبر من بين أهم المقشرات الجلدية المثالية، والتي تعمل على التفتيح طبيعيا للجلد.
مكونات لوصفة القهوة والبانثينول
من الممكن أن يتم تطبيق خليط القهوة بعد تحضيره باستعمال المكونات الآتية:
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من البانثينول.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة من مكون النشا.
- وعاء ملائم.
طريقة التحضير لوصفة القهوة والبانثينول
من الممكن أن تتحقق النضارة الكاملة للبشرة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالميكرو ويف وتذويب الفازلين بوعاء ملائم.
- وضع القهوة والنشا مع الفازلين كريم البانثينول مع ضرورة التقليب المستمر.
- بقية المكونات تتم إضافتها ولكن بالتدريج للحصول على الخليط الناعم والخالي تماما من أي تكتلات.
- من السهل بعد ذلك تطبيق خليط القهوة والبانثينول على البشرة.
- تطبيق خليط القهوة والبانثيول على الشعر مع تركه قرابة من خمسة عشر دقيقة على الوجه.
غسل البشرة بعد انتهاء مدة التطبيق.
- من الممكن أن يتم تكرار ماسك القهوة مع البانثينول من مرة لمرتين كل سبعة أيام.
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