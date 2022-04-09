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طريقة تجهيز عجينة البسبوسة المنزلية، تعتبر البسبوسة من أحلى أنواع الحلوى ولا يختلف عنه أحد، فيعشقها الكبار والصغار وخصوصا في شهر رمضان المبارك وهناك العديد من السيدات يبحثون عن نجاح البسبوسة لتستطيع تحضيرها في المنزل مثل المحلات، معنا سنتعلم أفضل طريقة لعمل عجينة البسبوسة في المنزل بطريقه سهلة وسريعة.
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طريقة عمل عجينة البسبوسة
يوجد العديد من طرق والوصفات لعمل عجينة البسبوسة ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لعمل البسبوسة
- ٢ كوب من دقيق السميد.
- ربع كوب من السمنة أو الزبدة.
- كوب كبير من الزبادي.
- مسكرات مثل البندق واللوز والفستق.
مكونات شربات السكر
- كوب ونصف من الماء.
- كوب ونصف من السكر.
- ربع ملعقة من عصير الليمون.
- رشه بسيطة فانيليا.
طريقة تحضير شربات السكر
يوضع السكر والماء والليمون والفانيليا في إناء ثم يرفع على النار ويترك لمدة عشر دقائق.
طريقة تحضير عجينة البسبوسة
- نقوم بوضع الزبادي والسمنة في إناء ويقلب جيدًا حتى تصبح كريمة ثم نضع السميد ويقلب حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح العجينة ثقيلة بتكون أفضل من نجاح البسبوسة أن تصبح العجينة ثقيلة.
- ثم نضع ورق الزبدة في الصنية ونقوم بوضع المكسرات على ورق الزبدة ثم نضع عجينة البسبوسة عليها وتفرد باليد حتى تتساوي الصنية، ثم نضعها في فرن على درجة حرارة متوسطة وتترك حتي يحمر وجه البسبوسة.
- ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات مباشرة ثم نقوم بقلبها إلى الوجه الاخر ونسقيها مرة أخرى ثم تترك حتى تبرد وتقدم.
- يمكن وضع الكريم شانتيه على وجه البسبوسة نقوم بوضع كوب من الكريم شانتيه مع فنجان صغير من اللبن وملعقتان من سكر البودر ويضرب جيدًا ثم نقطع البسبوسة ونضع الكريم شانتيه في كيس الحلوى ونزين البسبوسة وبالهنا والشفا.
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