طريقة تجهيز عجينة البسبوسة المنزلية، تعتبر البسبوسة من أحلى أنواع الحلوى ولا يختلف عنه أحد، فيعشقها الكبار والصغار وخصوصا في شهر رمضان المبارك وهناك العديد من السيدات يبحثون عن نجاح البسبوسة لتستطيع تحضيرها في المنزل مثل المحلات، معنا سنتعلم أفضل طريقة لعمل عجينة البسبوسة في المنزل بطريقه سهلة وسريعة.

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طريقة عمل عجينة البسبوسة

يوجد العديد من طرق والوصفات لعمل عجينة البسبوسة ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل البسبوسة

٢ كوب من دقيق السميد.

ربع كوب من السمنة أو الزبدة.

كوب كبير من الزبادي.

مسكرات مثل البندق واللوز والفستق.

مكونات شربات السكر

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

رشه بسيطة فانيليا.

طريقة تحضير شربات السكر

يوضع السكر والماء والليمون والفانيليا في إناء ثم يرفع على النار ويترك لمدة عشر دقائق.

طريقة تحضير عجينة البسبوسة