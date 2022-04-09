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طريقة عمل الكبة السورية بأقل خطوات دون مجهود هذا ما سنقدمه اليوم لزوار موقعنا ثقفني الكرام لاعداد الذ. اشهي كبة سورية لعشاق تناول الاكلات السورية، فتشتهر الكبة السورية بطعمها الطيب والشعي وهي من الاطباق المشهورة في البلاد العربية ويفضل تناولها الكبار والصغار ويرجع ذلك لطعمها المميز والرائع، وهي من الاكلات السريعة التي لا تستغرق وقتا طويلا في الطهي ويمكن اعدادها كوجبة غداء أو عشاء او فطور في شهر رمضان، فضلاً على عناصرها المغذية فهي تتكون وتحضر من البرغل واللحم الأحمر والبصل وبعض من البهارات التي تكسبها مذاق شهي، وبالسطور التالية نتعرف على كيفية طبخ الكبة السورية باحترافية دون تكلفة وبكمية تكفي افراد اسرتك. كيفية طبخ الكبة السورية المكونات واحد كيلو من البرغل الناعم.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة ناعماً.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعما.

نصف ملعقة من الزنجبيل الناعم.

رشة من القرفة الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من ملح حسب الرغب. طريقة طبخ الكبة السورية اولا يجب تحضير بولا واسعة ونقع كمية البرغل لمدة ساعة على الأقل. وفي وعاء اخر نضع كمية اللحم المفروم وعليها الملح والفلفل وباقي البهارات المذكورة اعلاه، ثم نمزج المكونات جيدا جدا معا. نصفي البرغل من الماء ونحمر البصلة المفرومة حتي يحمر لونها وتترك على جانب حتي تبرد. في ذلك الحين نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كمية البرغل وعليه بعض من البهارات ونبدأ بضرب المكونات معا لمدة دقائق حتي يتشكل لديكي عجين لاين سهل التشكيل. نبدا في تشكيل عجينة البرغل إلى كورات بيضاوية ونحشيها بحشوة اللحم المفرومة واحدة تلو الأخري حتي تنفذ ليكي كمية عجين البرغل باللحم. نضغع عل. النهار مقالاة بها كمية وفيرة من الزيت وعد ان يحمي الزيت نبدأ بوضع وقلي كرات البرغل واحدة تلو الأخري حتي تنضج ويصبح لونها بني غامق، وتصفي من نالزيت في طبق التقديم وتقدم مع طبق من السلطة أو الطحين وبألف هنا. عمر شويل - جدة كيفية طهي الكبة السورية بالبرغل واللحم المفروم بنصف كيلو من اللحم تكفي لـ 9 أشخاص - ثقفني

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