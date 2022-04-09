طريقة تحضير مشروبات رمضان في البيت بتكلفة بسيطة وطعم أحلى من الجاهز

مع حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات ترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها مشروبات متنوعة التي من بينها السوبيا والخروب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير بعض المشروبات الرمضانية.

أولاً طريقة تحضير عصير الخروب

يعتبر عصير الخروب من إحدى أنواع المشروبات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أن للخروب الكثير من الفوائد الصحية التي من بينها احتوائه على كمية قليلة من الدهون والسكر وبالتالي فهو مفيد لمرضى السكر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير عصير الخروب.

مقادير مشروب الخروب

نصف كيلو جرام من الخروب. لتران من المياه. كأسان من السكر.

خطوات تحضير مشروب الخروب

يتم تحضير عصير الخروب الرمضاني في البيت بطريقة سهلة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية.

الطريقة الأولى لتحضير مشروب الخروب

يتم الحصول على المياه ويتم نقع فيه الخروب ثم يتم تركها لمدة ليلة كاملة لحين أن يتحول لونها إلى اللون البني. بعد ذلك يتم وضعه على النار الهادئة وتركه لمدة ساعة. يتم إضافة السكر ثم يتم تركه لحين أن يغلى على النار لمدة ربع ساعة أخرين. بعد ذلك يتم تركه لحين أن يبرد ثم يتم تصفيته ثم يوضع في زجاجة ويتم تركه في الثلاجة لحين أن يصبح مثلج. يتم تقديمه مع وجبة الإفطار في شهر رمضان وبالهناء عليكم.

الطريقة الثانية لعمل مشروب الخروب

هناك طريقة أخرى لعمل مشروب الخروب الرمضاني في البيت وهى طريقة السكر المكرمة وهذه الطريقة يفضلها الكثير لأنها تعطي طعم مميز الخروب وفيما يلي الطريقة والمكونات.

مكونات مشروب الخروب بالسكر المكرمة

ربع كيلو جرام من الخروب المحروس. لتر ونصف من الماء. ملعقة صغيرة من ماء الورد الطبيعي. نصف ملعقة صغيرة من لون الخروب. كوب ونصف الكوب من السكر.

طريقة تحضير عصير الخروب