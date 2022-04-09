طريقة عمل الأرز الريزو بتاع كنتاكي في البيت ألذ وصفة على سفرة رمضان

طريقة عمل الأرز الريزو في منزلك مثل المطاعم الشهيرة، لأن أرز الريزو من الأطعمة السريعة المحببة للكبار والصغار مع دجاج البروستد، ويتم التحضير بطريقة خاصة نشرحها لكي بالتفصيل وبمكونات منزلية غير مكلفة عبر موقعنا.

طريقة عمل الأرز الريزو

يعتمد أرز الريزو على البهارات والمذاق المميز، مع إضافة المكونات الأخرى ولكن لابد من اتقان طريقة الطهي ليكون المذاق مثل المطاعم فلا يحتاج البعض لشراءه جاهزا، ويتم تحضيره وفقا للخطوات التالية:-

المكونات

نصف كيلو أرز أبيض.

3 ملاعق زيت ذرة.

3 أكواب مرق دجاج.

ربع ملعقة ثوم بودر.

ربع ملعقة بصل بودر.

4 ملاعق كبيرة كاتشب.

قليل من (الكركم المطحون والكاري والملح والفلفل الأسود والبابريكا)

ملعقتين من صوص الباربيكيو.

طريقة التحضير

في إناء مناسب يوضع على النار نضع الزيت حتى يصبح ساخنًا ثم نضيف الأرز مع التقليب حتى تغير اللون فيصبح ذهبيًا.

نضيف للأرز الثوم بودر والكركم والملح والبابريكا والبصل بودر والفلفل الأسود والكاري مع التقليب جيدًا لتجانس المكونات تمامًا.

ثم نضيف الكاتشب والمرق والتقليب جيدًا وتغطية الإناء حتى الغليان.

بعد أن يقل المرق من حول الأرز نقوم بتهدئة النار وتغطية الإناء ونتركه دقائق حتى تمام نضج الأرز.

ثم يقدم في طبق التقديم مع صوص الباربكيو ساخنًا.

أرز الريزو بقطع الدجاج

المكونات

3 أكواب أرز نظيف.

كوبين من الماء.

بصلة متوسطة الحجم.

صدر دجاجة مقطع أصابع متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة من بودر البصل والثوم.

قليل من الفلفل الأسود المطحون والملح وبهارات الدجاج.

طريقة التحضير