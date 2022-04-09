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تدميس الفول في البيت يعتبر من أهم التحضيرات، التي يمكن أن تقوم بها كل ربة منزل، لأنه يمكن تناوله كوجبة غداء أو عشاء أو إفطار، خاصة في شهر رمضان، لأن الفول يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعطي الجسم نشاط وطاقة، خاصة للأطفال، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقته، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة تدميس الفول في البيت بتكات سحرية. طريقة عمل الفول المدمس المكونات ٥٠٠ جرام من حب الفول المتوسط.

كوب صغير من الفول المجروش.

خمسون جرام عدس أصفر.

١/٢ كوب كبير من القمح.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

١/٤ كأس كبير من الحمص.

٣٠ جرام من الجزر المبشور.

ربع كوب صغير من شرائح البصل.

١/٤ كوب صغير من شرائح الطماطم.

حبة من الليمون الأصفر.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

خمسة جرام من الكركم.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

٢ ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير قومي بتنقية مقدار الفول جيدا من أي أوساخ عالقة به، ثم ضعيه في مقدار متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه مقدار الفول المجروش. اسكبي مقدار كافي من الماء فوق خليط الفول، واجعلي الماء تغمرهم، ثم اتركيهم جانبا لمدة نصف يوم. اخلطي القمح والحمص بعد تنقيتهم، ثم اسكبي فوقهم مقدار مناسب من الماء. احضري دماسة متوسطة الحجم وضعي بها خليط الفول، وخليط القمح بعد تصفيتهم جيدا من الماء، ثم ضيفي إليهم الجزر، وشرائح البصل، وشرائح الطماطم، والخل، والكركم. ضيفي الماء المغلي إلى الدماسة، ثم اغلقيها بالعطاء الخاص بها، ثم ضعيها على درجة حرارة مرتفعة، حتى تصل إلى مرحلة الغليان. اتركي خليط الفول على نار متوسطة لمدة ٣ ساعات، ثم اغمريه بالماء المغلي وضيفي إليه النشا، وعصير الليمون، و صلصة الطماطم. اجعلي الفول على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة ٣ ساعات، حتى يصبح لونه بني فاتح وسمك الماء الخاصة به كثيف. اسكبي خليط الفول في أكياس نايلون صغيرة الحجم، ثم ضعيها داخل الفريزر، حتى يصبح الفول المدمس في البيت جاهز للتناول في أي وقت. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المدمس بكل سهولة مثل الجاهز - ثقفني

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