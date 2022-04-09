نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة عالمية ناجحة لتحضير الجبنة الرومي في المنزل خطوة بخطوة بالمكونات الكاملة في المقال التالي
وصفة عالمية ناجحة لتحضير الجبنة الرومي، الجبنة الرومي من أحد أنواع الجبن المستخرجة من لبن الجاموس، والبقر والتي يتم استخدامها في العديد من الأكلات، وإضافتها كحشو داخل أكثر من نوع من المعجنات، ونظرا لهذا الدور العظيم التي تقوم به الجبنة الرومي، قررنا أن نوفر على كل ست بيت ونأتي إليها بالطريقة السهلة التي تمكنها من إعداد الجبنة الرومي في منزلها، وذلك سوف نقدمه لكم في عدد من التقاط الآتية.
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مكونات عمل الجبنة الرومي
إليكم السر الذي يعطي للجنة الرومي المعدة داخل البيت نفس المذاق المتواجد في الجبن الذي نشتريها من المحلات، ولكن لابد من إتاحة هذه المكونات أولا:
- إحضار نصف كيلو من الحليب.
- إحضار كوب واحد من الزبادي الجاهز.
- إحضار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- إحضار نصف ملعقة من الملح.
- إحضار حبة سليمة من البطاطس المسلوقة.
خطوات تحضير الجبنة الرومي
قي التقاط القادمة سوف نسرد لكم طريقة عمل الجبنة الرومي، وذلك على هذا الشكل:-
- أولا لابد من تجهيز اللبن الخاص بإعداد الجبن، وذلك من خلال تسخينه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، ويبدأ بتكوين كتل من الجبن.
- نبدأ بإضافة مقدار الزبادي المتوافر لدينا، ونعمل على خلطة باللبن.
- نضيف البهارات التي وفرناها من قبل إلى اللبن.
- نحضر البطاطس المسلوقة ونبدأ بالضغط عليها باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة بشكل تام.
- نضيف البطاطس هذه إلى اللبن ونستمر في التقليب حتى تندمج المكونات جميعا، واذل توافر لدينا ملعقتان من القشطة فيتاح إضافتها.
- نبدأ بوضع الجبن في شاش أبيض نظيف، ونبدأ بالضغط على الشاش حتى يبدأ بتصفية جميع السوائل الموجودة.
- يتشكل لدينا قطعة واحدة من الجبنة، ويتم حفظها داخل علبة نظيفة ذات غطاء محكم، وتوضع في الثلاجة لمدة يوم حتى تتماسك، ويتم تناولها بالهناء والشفاء.
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