وصفة عالمية ناجحة لتحضير الجبنة الرومي في المنزل خطوة بخطوة بالمكونات الكاملة

وصفة عالمية ناجحة لتحضير الجبنة الرومي، الجبنة الرومي من أحد أنواع الجبن المستخرجة من لبن الجاموس، والبقر والتي يتم استخدامها في العديد من الأكلات، وإضافتها كحشو داخل أكثر من نوع من المعجنات، ونظرا لهذا الدور العظيم التي تقوم به الجبنة الرومي، قررنا أن نوفر على كل ست بيت ونأتي إليها بالطريقة السهلة التي تمكنها من إعداد الجبنة الرومي في منزلها، وذلك سوف نقدمه لكم في عدد من التقاط الآتية.

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مكونات عمل الجبنة الرومي

إليكم السر الذي يعطي للجنة الرومي المعدة داخل البيت نفس المذاق المتواجد في الجبن الذي نشتريها من المحلات، ولكن لابد من إتاحة هذه المكونات أولا:

إحضار نصف كيلو من الحليب.

إحضار كوب واحد من الزبادي الجاهز.

إحضار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

إحضار نصف ملعقة من الملح.

إحضار حبة سليمة من البطاطس المسلوقة.

خطوات تحضير الجبنة الرومي

قي التقاط القادمة سوف نسرد لكم طريقة عمل الجبنة الرومي، وذلك على هذا الشكل:-