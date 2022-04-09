نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر طبيعيًا في البيت قبل العيد بدون استخدام الكيماويات المضرة وبتكاليف بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات قبل عيد الفطر المبارك عن الطرق الطبيعية التي تساعدها على فرد الشعر بدلًا من أن يتم الاعتماد على المواد الكيميائية التي تتلف الشعر واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم بعض الطرق التي تساعد على فرد الشعر طبيعيًا.

كيفية فرد الشعر طبيعيًا

هناك الكثير من الوصفات التي تساعد على فرد الشعر بشكل طبيعي، فالشعر هو تاج المرأة وزينتها وكل سيدة تحب أن تكون في أبهى صورها خاصة في العيد، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية الغير مكلفة ومن بين تلك الوصفات كلًا من التالي.

وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر

تعتبر وصفة الحليب والعسل من أهم الوصفات التي تساعد على حل كافة مشاكل الشعر، فيحتوي كلًا من الحليب والعسل على كافة العناصر الغذائية المرطبة التي تعمل على تنعيم الشعر بالتحديد الشعر المجعد.

طريقة فرد الشعر بالحليب والعسل

يتم استخدام وصفة الحليب والعسل من خلال غسل الشعر أولًا بالمياه ثم بعد ذلك يتم خلط كأس من الحليب مع ملعقة من عسل النحل ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف ثم يترك على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر بالمياه والشامبو ويفضل عمل حمام كريم ويتم تجفيف الشعر طبيعياً قبل استخدام السيشوار.

وصفة الموز لفرد الشعر

يعتبر الموز من إحدى الوصفات التي تساعد على حل كافة مشاكل الشعر وتساعد على فوره بالصورة الطبيعية ويتم استخدامه من خلال التالي.

طريقة استخدام الموز لفرد الشعر

يتم الحصول على موزة ويتم هرسها بصورة جيد ثم يتم خلطها مع كمية من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ويتم تقليبهم جيدًا بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر ثم يتم تغطيته بشكل كامل بقناع مصنوع من البلاستيك الخفيف أو لف الشعر بالاستريتش ثم يتم تركه لمدة نصف ساعة على الأقل ويفضل تركها ساعة إذا كان الشعر طويل، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالمياه والشامبو المخصص لنوع الشعر وننصح باستخدام البلسم ويتم تكرار تلك الوصفة كل أسبوع لحين أن يتم الحصول على نتائج ممتازة.