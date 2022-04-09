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طريقة عمل بسكويت التمر البيتي، أصبح بسكويت التمر من أكثر أنواع البسكويتات التي انتشارا حيث أنها تمتاز بطعمها الشهي، والذي يجعل الأطفال يرغبون في تناول كم كبير منه بلا هوادة، لذا قررنا أن نتناول معكم مكونات العجينة الخاصة ببسكويت التمر، وذكر الطريقة الخاصة بإعداد الحشوة التي يتم استخدامها في البسكويت، وذلك من خلال استكمال هذا المقال سوف تحظى بطريقة التنفيذ السهلة. وصفة عالمية ناجحة لتحضير الجبنة الرومي في المنزل خطوة بخطوة بالمكونات الكاملة مكوِّنات العجينة إحضار 2 كوب من الزبدة.

إحضار 1 كوب من السكر الأبيض الناعم.

إحضار 4 بيضات ذات حجم متوسط.

إحضار 2 ملعقة من الفانيليا السائلة.

إحضار 4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول. مكوِّنات حشوة التمر إحضار كوبان ونصف من التمر الخالي من النوى.

إحضار ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

إحضار ملعقة واحدة من القرفة. طريقة التحضير إحضار المضرب الكهربائي ونضيف فيه كلا من السكر والزبدة، ونستمر في الخفق حتى يصبح القوام كريمي. تأتي الخطوة التالية وهي إضافة البيض حتى تختلط مع المكونات السابقة. ننزل بالفانيليا بعد أن نضيف البيض، وذلك للحد من رائحة البيض النفاذة. يأتي دور إضافة الدقيق بشكل بطئ، وذلك لكي تتحكم في قوام العجينة. تتأكد من أن جميع المكونات تتجانس، وبعد ذلك يتم جعل العجينة قطعة واحدة، ووضعها في طبق واسع، ومن ثم تغطيتها جيدا حتى يتضاعف الحجم الخاص بها. يتم تجهيز حشو البسكويت عن طريق القيام بإضافة الزبدة إلى التمر، وإضافة القرفة والقيام بفرك المكونات ببعضها حتى تصبح عجينة واحدة وتختلف كافة المكونات مع بعضها. نأتي بالعجين الخاصة بالبسكويت، ونقوم بتشكيله بشكل طولي ونضيف في المنتصف التمر، ومن ثم نضغط عليها باستخدام السكينة أو الشوكة. يتم إحضار الصاج، وإدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويتم الانتظار لمدة عشر دقائق حتى يستوي البسكويت ويخرج من الفرن. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت التمر البيتي.. أطعم المخبوزات الشهيرة وأكثرها فوائد صحية - ثقفني

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