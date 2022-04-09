طريقة عمل الجبنة الكيري بمكونات غير مكلفة وبقوام كثيف ومظبوط وبطعم لذيذ

طريقة عمل الجبنة الكيري، تعتبر الجبن هي من أكثر الأطباق الأساسية التي توجد بصفة مستديمة في البيت، فنجد أن من أكثر أنواع الجبن إقبالا عليها من الكثير من الأشخاص وخاصة الصغار هي الجبنة الكيري، ويتداول بيع الجبنة الكيري في كثير من المحلات التجارية ولكنها تكون باهظة في السعر، فتلجأ ربة المنزل بتحضير الجبنة الكيري في البيت بأبسط الطرق وأقل سعر حيث أن مكوناتها متوفرة لدينا في أي منزل.

طريقة عمل الجبنة الكيري

المقادير

إحضار كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من القشطة.

قطعتين من الجبنة الكيري الجاهزة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونضع به الحليب السائل ثم نضيف إليه الدقيق الأبيض ثم نضع عليهم الزبدة الطرية ونخلطهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

نقوم بالإضافة الخل الأبيض ملح الطعام ثم نضع عليهم والقشطة والجبنة الكيري الجاهزة و ندمجهم مع بعض جيدا.

نرفع الوعاء على نار هادئة ونتركه بعض من الوقت حتى يتم تمسكها.

ورفعها من على النار ونلاحظ أن القوام متماسك نتركه حتى يتم تبريدها.

نضع خلطة الجبنة الكيري في علبة زجاجية محكمة الغلق و نحفظها في الثلاجة حتى تتماسك بشكل أكثر صلابة.

نتركها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات علي الأقل ثم نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات وتكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل جبنة الكيري المثلثات

المقادير

كوب واحد من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الجبنة الكريمي.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة تحضير

ونستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب السائل ثم نضيف عليه الزيت النباتي الزبدة الطرية ثم نضيف عليه الخل الأبيض ونضربهم في الخلاط الكهربائي.

نضع على المكونات الجبنة الكريمي الدقيق الأبيض ونستمر في دمج جميع المكونات مع بعض.

نضع الخليط في إناء ونضعه علي النار متوسطة مع ملاحظة التقليب المستمر ونتركها حتي يتم غليانه.

ونتركه حتى يبرد ونضعه في الثلاجة ثم نقوم بتقطيعها إلي مثلثات لتقديمها.

طريقة عمل الجبنة الكيري

يعشق الجميع تناول الجبنة الكيري وخاصة الأطفال يتناولها بشكل مستمر و يغرمون إعداد السندوتشات بالجبنة الكيري، وينتشر بيع الجبنة في العديد من السوبر ماركت بمختلف الماركات فبدلا من شرائها، تقوم ربة المنزل بتحضير الجبنة الكيري في المنزل بأبسط الخطوات وأقل تكلفة، فتكون متاحة لدى أفراد الأسرة بشكل مستمر وبشكل آمن.