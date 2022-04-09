حضري ببساطة البسبوسة المرملة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

البسبوسة المرملة ، تعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم ويحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها حيث أنه يمكن عملها بالفستق أو المكسرات الفول السوداني، ويمكن عملها بالقشطة أو البرتقال أو الزبادي، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها بدل من شرائها من الخارج، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البسبوسة المركبة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل البسبوسة المرملة

تتكون البسبوسة المرملة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

٢ كوب من السميد.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبادي كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.

٢ كوب من الشربات.

مقادير الشربات

هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢ كوب من السكر الناعم.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي والمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالآتي:-