نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة البسبوسة المرملة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
البسبوسة المرملة ، تعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم ويحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها حيث أنه يمكن عملها بالفستق أو المكسرات الفول السوداني، ويمكن عملها بالقشطة أو البرتقال أو الزبادي، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها بدل من شرائها من الخارج، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البسبوسة المركبة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل البسبوسة المرملة
تتكون البسبوسة المرملة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من السميد.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب من الزبادي كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.
- ٢ كوب من الشربات.
مقادير الشربات
هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-
- كوب من الماء.
- ٢ كوب من السكر الناعم.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي والمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالآتي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به السميد ونضع ملعقة البيكنج بودر ونخلط جيداً حتى تتداخل مع السميد.
- ثم تحضير مقلاة ونضع به الزبدة والسمنة وترفعه على النار حتي يذوب ولا يمكن تسخين.
- نضيف السمنة الي السميد ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة من الخشب.
- ثم نضيف الزبادي الى السميد ونقلب المكونات جيداً وممنوع العجن الزائد حتي لا تكون النتائج غير مرضية.
- لتحضير الشربات نقوم بتحضير إناء ونضع به كوب من الماء كوبين من السكر وترفعه على النار ونقلب السكر حتي يذوب ونضيف عصير الليمون ونتركه لمدة عشر دقائق وترفعه ونتركه جانباً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- نقوم بتحضير قالب وندهن بالقليل من السمنة ونرش عليها القليل من الدقيق.
- ثم نسكب الخليط في القالب ونرش عليها المكسرات والفول السوداني.
- ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي الحصول على اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها حتي تتشرب جيداً ونتركها تبرد ونقطعها ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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