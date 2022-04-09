عجينة العشر دقائق منال العالم أسهل عجينة العشر دقائق بدون حليب الاصلية

عجينة العشر دقائق منال العالم، واحدة من أشهر وصفات الشيف منال العالم، والتي بلغت شهرتها خارج حدود الوطن العربي، نظرًا لوصفاتها المميزة بأقل مكونات وأسهل الخطوات، وهي طريقة عمل عجين الفطائر القطنية، أو عجين المخبوزات الهش الطري والناعم، مع شرح سر نجاح المعجنات القطنية الهشة، ويقول البعض أن السر خلف هشاشة العجين السريعة، أنها تستخدم الزبادي في المكونات، دون إضافة الحليب، وهي بالفعل مكونات ومقادير وصفةعجينة العشر دقائق الاصلية، يمكنك أن تجربي واحدة من أسهل الطرق التي قدمتها أشهر شيف في الوطن العربي، لعمل المعجنات القطنية، بدون أية إضافات، وهي تناسب وصفات المعجنات والمخبوزات الهشة والطرية، مثل البيتزا والكرواسون وخلية النحل القطنية، وكذلك الفطائر ومخبوزات الميني بيتزا.

عجينة العشر دقايق للفطاير

من أشهر وصفات الشيف منال العالم، طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وطريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة أو بدون الزبدة، وغيرها من الوصفات مثل الدونات الحلو وكرواسون العشر دقائق الملون، والآن نقدم عجينة العشر دقائق الاصلية، أكانت عجينة العشر دقائق للبيتزا كمية كبيرة، أم عجينة العشر دقائق لشخصين، كما يمكنك تجربة عجينة العشر دقائق ثلاث أكواب دقيق، أو عجينة العشر دقائق بدون حليب، أو عجينة العشر دقائق بالزبادي، وكلها طرق سهلة وبسيطة تمكنك من عمل العجينة بطريقة بسيطة وسريعة، خاصة في شهر رمضان، حيث توفر عليك الوقت والمجهود.

عجينة العشر دقائق بدون حليب

خمس أكواب من الطحين.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان طعام من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

كوبان من المياه الدافئة.

نصف كوب من الزيت (يمكنك استخدام أي نوع زيت نباتي مفضل لديك).

أسرار عجينة العشر دقائق الاصلية