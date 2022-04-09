نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السحور بركة تعرف على منيو سحور خفيف وصحي بخطوات التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحور رمضان، نهتم دائما خلال شهر رمضان الكريم بتحضير اشهي واحلي الأطباق الرمضانية على وجية الفطار أو في وجبة السحور، ولاكن نجد بعض من الأشخاص لم تتناول وجبة السحور وتكتفى فقط بتناول بعد الحلويات بعد وجبة الإفطار وتناول الكثير من العصائر، ولاكن هذا غير صحي.

ماذا أتسحر في رمضان سؤال يتكرر كثير خلال شهر رمضان لذلك نقدم لكم أطباق سحور رمضان من خلال ثقفني أن نقدم لكم افضل النصائح التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان لاتباع نظام غذائي صحي ومفيد كما انه سوف نقدم لكم منيو خاص سحور رمضان.

منيو أطباق سحور رمضان

ليس فقط يجب الاهتمام بتحضير أطباق متنوعة ومفيد على وجبة الفطار بل يجب أيضا الاهتمام بتحضير وجبة السحور انه بركة وصحة ويجب الاهتمام بتحضير أطباق مختلفة وشهية كما انه يجب الاهتمام بتناول الخيار خلالها ليمد الجسم بالماء وعدم الشعور بالعطش خلال ساعات رمضان وسوف نقدم لكم من خلال مقالنا الآن بعض الأطباق التي يمكن تحضيرها مثل ما سبق وقدمنا لكم منيو الإفطار والآن مثل:

طبق فول+ طبق بيض+ طبق من جبنة+ شرائح الخيار+ علبة الزبادي( يمكن التنوع في تحضير الأطباق يمكن تحضير طبق فول بالخلطة وبيض بالبسطرمة).

طاجن فول بالبيض+ جبن بالطماطم+ الخيار+ زبادي+ يمكن تناول قشطة وعسل لمن يرغب).

طبق بيض مدحرج يتم تحضيره بمنتهى السهولة يتم سلق البيض لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة في ماء به القليل من الملح والخل ثم يقشر ويتم تحضير طاسة بها معلقة زبدة مضاف أليها ملح وفلفل الأسود ويتم وضع البيض المسلوق ويحمر حتى يصبح لونه ذهبي+ طبق فول بالثوم ويتم تحضيره من خلال ضرب الفول في الخلاط حتى يصبح ناعم ثم يتم تحضير طاسة بها زيت ونضع قليل من ثوم مفروم ويضاف ألية قليل من خل ثم يضع الفول ويضاف ألية البهارات مثل كمون، كزبرة الناعمة، بقدونس مفروم.

أهمية طبق سحور رمضان

تعمل تناول وجبة السحور قبل أذان الفجر بوقت قصير على أمداد الجسم بالطاقة لتساعده على نشاط اليوم خلال ساعات الصيام، كما أنها تعتبر الفرصة الأخيرة لتناول السؤائل قبل أذان لذلك ينصح بتأخر وجبة السحور وخاصة عند السيدات الحوامل والمرضعات التى تتم الصيام يجب الإكثار من تناول الماء من بعد الفطار إلى السحور.

قدمنا لكم وصفات سحور رمضان بالخطوات من خلال ثقفني.