بنصف كوب من الزبدة حضري بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل بسهولة

بنت الصحن اليمنية ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، حيث أنه يمكن رشها بالسمسم أو حبة البركة حسب الرغبة، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وخاصتاً اليمن حيث أنه يرجع أصلها الي المطبخ اليمني، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومختلفة لعمل الحلويات في شهر رمضان الكريم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بنت الصحن

تتكون بنت الصحن اليمنية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

4 حبات من البيض.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الماء الفاتر.

مقادير التزيين

هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-

كوب من العسل.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

صفار حبة البيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-