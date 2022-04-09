بنصف كوب من الزبدة حضري بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل بسهولة

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بنت الصحن اليمنية ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، حيث أنه يمكن رشها بالسمسم أو حبة البركة حسب الرغبة، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وخاصتاً اليمن حيث أنه يرجع أصلها الي المطبخ اليمني، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومختلفة لعمل الحلويات في شهر رمضان الكريم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل بنت الصحن
تتكون بنت الصحن اليمنية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 4 حبات من البيض.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الماء الفاتر.
مقادير التزيين
هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-
- كوب من العسل.
- 2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- صفار حبة البيض.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير وعاء ونضع به الخميرة الفورية والسكر والماء ونقلب المكونات جيداً حتى تذوب المكونات جيداً.
- ثم نقلب المزيج السابق ونتركه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتي تتأكد من صلاحيته وظهور فقاعات بها.
- بعد ذلك تحضير وعاء آخر ونضع به الطحين والبيض والملح ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف خليط الخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نسكب الزبدة السائلة مع الاستمرار في عجن المكونات حتي الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك تقطيع العجينة على كرات صغيرة الحجم وتحضير قالب وندهنه بالقليل من الزيت في القاع والجوانب.
- نفرد العجينة في قاع القالب ثم ندهنها بالزيت ثم نفرد كرة أخر من العجينة ونضعها فوقها هكذا حتي الانتهاء من العجينة.
- ثم ندهن اخر طبقة بصفار البيض ونرش عليها حبة البركة على الوجه ونترك القالب جانباً حتى تسخن الفرن.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها العسل وتقطيعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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