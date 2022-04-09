طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة

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السمبوسة او السمبوسك هي عبارة عن رقائق مثلثة الشكل يتم حشوها بحشوات مختلفة. وتعتبر من المعجنات المحببة والمعروفة في جميع البلاد العربية ويكثر تحضيرها في شهر رمضان. حيث يتم تناولها علي وجبة الفطور او وجبة السحور. ويمكن صنعها من خلال عدة انواع من العجين وفي هذا المقال سنتعرف علي عدة طرق لحشوها حشوات مختلفة. حشوة السمبوسة باللحم المفروم المكونات نصف كيلو غرام من اللحم.

ثلاث بصلات متوسطة الحجم مفرومة فرما ناعما.

جزرتان متوسطتان ومبروشتان.

نصف ربطة صغيرة من الشبت المفروم.

ملعقتان من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الكمون.

كزبرة جافة.

زيت نباتي. طريقة التحضير نسخن في مقلاة القليل من الزيت ونضيف اللحمة ونقلبها حتي يتغير لونها ويجف عنها الماء.

نضيف الشبت والجزر والثوم والبصل والكمون والكزبرة والملح نقلب المواد ونتركها حتي تنضج مدة عشر دقائق ثم نتركها تبرد قبل استعمالها. حشوة السمبوسة بالدجاج المكونات بصلتان كبيرتان مفرومتان فرما ناعما.

قطعتان من صدر الدجاج.

عودان من البصل الاخضر.

مكعب مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكركم.

خمسة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

اضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

قرن من الفلفل الاخضر الحار.

زيت نباتي. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الدجاج الي مكعبات صغيرة ونغسلها بالماء جيدا.

نضع الدجاج في وعاء ونقلبها علي نار عالية دون زيت حتي تتحمر قليلا مع تحريكها باستمرار حتي لا تلتصق.

نضيف اليها البصل والكركم ومكعب المرق والقليل من الزيت ونقلب حتي يذبل البصل.

نضيف البصل الاخر والفلفل الاسود والكمون والثوم والملح ونترك المكونات عدة دقائق حتي تنضج ثم نتركها حتي تبرد قبل استعمالها. حشوة السمبوسة بالبطاطا المكونات حبتان كبيرتان من البطاطا المقشرة.

بصلة كبيرة مفرومة فرما ناعما.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

وضع نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة من البهارات الهندية.

اضافة ملعقة صغيرة من حبات السنوت.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر المطحون.

زيت نباتي. طريقة التحضير نقوم بسلق البطاطا بعد تقطيعها الي مكعبات متوسطة في وعاء فيه كمية من الماء ثم نخرجها ونهرسها في طبق ونتركها جانبا.

نضع في مقلاة صغيرة القليل من الزيت ونقلي البصل حتي يذبل قليلا.

اضافة السنوت والبهارات الهندية والملح والفلفل الاحمر والكركم والكمون ونقلب عدة دقائق.

نضيف البطاطا المهروسة ونقلب مدة خمس دقائق ثم نرفع المقلاة عن النار ونتركها حتي تبرد قبل استعمالها. عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة - ثقفني

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