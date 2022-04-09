طريقة تحضير الحلوى التركية البسيطة بنصف كوب من الزبادي في وقت سريع

طريقة تحضير الحلوى التركية الناعمة اللذيذة في أقل وقت ممكن بدون تخمير، وهي تعد إحدي الحلويات السريعة الإقتصادية البسيطة التي لا تكلف من يقوم بفعلها شئ، ودائماً يطلبها الأطفال الصغار من أمهاتهم لطعمها اللذيذ الشيق ولا يقتصر طلبها علي الأطفال الصغار فقط بل والكبار أحياناً وما يميزها عند ربة المنزل أنها سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة وغير مكلفة، ومن خلال هذا الموضوع المختصر سوف نتعرف على طريقة تحضير الحلوى التركية الذائبة في الفم والتعرف على مكوناتها بطريقة واضحة.

مكونات عمل الحلوى التركية

تعد مكونات عمل الحلوى التركية من المكونات البسيطة التي تتوفر بكثرة في المنزل فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب إلا ربع من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من المكسرات.

للوجه بعد الطهي

٢ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف بالتفصيل على طريقة تحضير هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-