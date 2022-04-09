أحذر طعام شائع يدمر صحة الدماغ ويؤدي إلى ضعف الذاكرة ويسبب الخرف والزهايمر تجنبوه فورا قبل فوات الأوان

نجد أن غذاء المخ والاهتمام به من الأمور المهمة جدا في حياتنا لذلك يجب علينا الاهتمام به إلى جانب أنه يجب تناول الأطعمة والمشروبات المفيدة جدا لصحة المخ مثل الفواكه والخضروات الطازجة والجبن والبيض والأفوكادو ونجد أن هناك أطعمة غير صحية تاثر على صحة المخ وتؤدي إلى حدوث التلف والنسيان والتشتت هذه الأطعمة هي الأطعمة المصنعة أي التي تحتوي على مواد صناعية وسوف نوضح هذه الأطعمة من خلال هذا المقال.

الأطعمة المضرة بصحة المخ

توجد بعض الأطعمة التي يجب الحذر التام من تناولها والتي تعمل على تلف المخ وتدميره وسوف نوضح هذه الأطعمة من خلال النقاط التالية..

الاطعمة المصنعة: هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الصناعية والحافظة وتعمل على تدمير المخ وتشتت الذهن والإصابة بالزهايمر.

المعلبات: هي الأطعمة المعلبة التي تعمل تحتوي على نسرة عالية من المواد الحافظة والأكثار منها يؤدي إلى تدمير المخ وتلفه والإصابة بالزهايمر.

الأطعمة التي تحتوي على ألوان صناعي: نجد أن هذه الأطعمة تعمل على تدمير خلايا المخ وتساعد على النسيان وتشتت الذهن.

الأطعمة السريعة: هي من الأطعمة التي تؤدي إلى تشتت الذهن والإصابة بالزهايمر في سن صغير.

الأطعمة الصحية

على الرغم من تواجد الأطعمة الغير صحية التي تعمل على تدمير المخ والإصابة بالزهايمر ألا أن هناك أطعمة صحية تعمل على تنشيط الدورة الدموية في المخ وتنشيط الأدراك والمساعدة على عدم النسيان والإصابة بالزهايمر وسوف نوضح هذه الأطعمة الصحية من خلال النقاط التالية

الأسماك: يكون السمك من الاطعمة البحرية التي تعمل على تغذية المخ والتخلص من التشتت وعدم الإصابة بالزهايمر ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين دال وفيتامين ب١٢.

الحليب: من الأطعمة المفيدة جدا لصحة الإنسان ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور والفيتامينان ويعمل على تنشيط الأدراك في المخ.

الجبن والبيض: يحتوي كل منهم على نسبة كبيرة من الكالسيوم وهم مفيد جدا لصحة الجسم ويساعد في بناء بنية الجسم ويمنع المخ من التشتت وعدم التركيز والإصابة بالزهايمر االمبكر

قد ذكرنا لكم اهم الاكلات التي تكون صارة بشكل كبير للدماغ والكثير من الناس يتناولوا مثل هذه الح اكلانم بدون معرفة مدي للضرر الناتج عنها وكان من اهمها المعلبات واكلات الديلفري وأيضا هنآك مشروبات ضارة جدا للجسم من أهمها مشروبات الكافين مثل القهوة حيث أنها إذا تم تناولها بشكل يومي وأكثر من تلات مرات يوميا تسبب تلف الدماغ لذلك يحب الاهتمام دائما لتنال الأطعمة الصحية التي تفيد الجسم وتقوية