نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لا تفقد حياتك .. اذا ظهرت هذه العلامة في ذراعك فتوجه فوراً الى الطبيب في المقال التالي
يرسل الجسم العديد من الإشارات كتحذير من وجود بداية مشاكل أو ظهور أمراض ويجب الذهاب للطبيب المختص فورًا عند رؤية هذه العلامات، من أشهرها الشعور بشيء ما في الذراع وهو دليل على مشاكل في القلب أو ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، وفي المقال التالي سنوضح عديد من العلامات التي يمكن أن تكون علامة خطر على الجسم ودلالة كل علامة على جسم الإنسان.
علامات يجب استشارة الطبيب فورًا حال رؤيتها
نعرض لكم أشهر هذه العلامات ودلالتها لتكونوا على علم بما يحدث في جسمكم، وهذه العلامات هي:
- تشقق وجفاف الشفاه:
تدل هذه الأعراض على نقص حد في بعض الفيتامينات أهمها فيتامين ب، وعدم شرب كميات كافية من المياه.
- شعر ضعيف ومتساقط:
أهم علامات النقص الحاد في فيتامين أ ونقص الحديد والزنك، وقد يكون علامة وجود التهابات في الرأس مالتهاب الجلد الدهني.
- نزيف اللثة:
عادة تكون دلالة على نقص حاد في فيتامين سي، أو أحد علامات وجود مشكل في القلب، وإذا تم تجاهل الأر قد يصل حر أمراض خطيرة كالسرطان.
- اضطرابات النوم:
د يقال أن اضطرابات النوم سببها عدم القدرة على النم ليلًا لكن الحقيقة تكمن في أن قد يكون نقص حاد في الكالسيوم في الجسم، أو المعاناة أثناء النوم مما يدل على وجود مشاكل في الرئة أو القلب.
- لسان أبيض:
تكون طبقة سميكة على الليان بلون أبيض قد تكون دليل على نقص فيتامين ب 12، أو وجود التهابات في الجسم، أو نقص في مناعة الجسم.
- تورم الذراع:
قد يكون أحد علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، أو مؤشر على ترسب المياه في الجسم من مناطق معينة، ويجب التوجه فورًا إلى الطبيب المختص لعلاج مشكلة ارتفاع الكوليستول.
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