اذهلت أطباء الأسنان .. طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك والنتيجة خلال وقت قصير

تكون الأسنان من الأمور المهمة التي يجب الاهتمام بها كثيرا لأن اهمالها يضعف من اللثة ويضعف من الأسنان واثبتت الدراسات بأن احصائية كل عام بان كثير من الناس يقومون بالصرف على اسنانهم مبالغ طائلة لدى عيادات الأسنان واستطعنا اليوم أن نجلب لكم طريقة رائعة تعمل عل تنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم سوف نوضح هذه الطريقة من خلال هذا المقال.

وصفة البيكنج بودر لتنظيف الأسنان

عندما نقوم بتنظيف الأسنان وإزالة الجير منها لابد من استخدام البيكنج بودر حيث له فعالية كبيرة في تنظيف الأسنان يعمل على التخلص من الجير المتراكم يقوم بالتخلص من الاصفرار وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية ..

المكونات:

بيكنج بودر.

عصير ليمون.

معجون سنان.

ملح.

طريقة التحضر:

حيث أنه في البداية نحتاح أن نحضر بولة صغيرة ونضع بها البيكينج بودر مع الملح ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضع عليهم عصير الليمون بالتدريج حتى نحصل على عجينة.

نضع عليهم معجون الأسنان ونخلطهم سويا.

نحضر فرشاة الأسنان ونغمسها في الخليط ثم نقوم بتفريش الأسنان بها.

وصفات أخرى لتبييض الأسنان

حيث أنه توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان في وقت قياسي سوف نوضح هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..