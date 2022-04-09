نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذهلت أطباء الأسنان .. طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك والنتيجة خلال وقت قصير في المقال التالي
تكون الأسنان من الأمور المهمة التي يجب الاهتمام بها كثيرا لأن اهمالها يضعف من اللثة ويضعف من الأسنان واثبتت الدراسات بأن احصائية كل عام بان كثير من الناس يقومون بالصرف على اسنانهم مبالغ طائلة لدى عيادات الأسنان واستطعنا اليوم أن نجلب لكم طريقة رائعة تعمل عل تنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم سوف نوضح هذه الطريقة من خلال هذا المقال.
وصفة البيكنج بودر لتنظيف الأسنان
عندما نقوم بتنظيف الأسنان وإزالة الجير منها لابد من استخدام البيكنج بودر حيث له فعالية كبيرة في تنظيف الأسنان يعمل على التخلص من الجير المتراكم يقوم بالتخلص من الاصفرار وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية ..
المكونات:
- بيكنج بودر.
- عصير ليمون.
- معجون سنان.
- ملح.
طريقة التحضر:
- حيث أنه في البداية نحتاح أن نحضر بولة صغيرة ونضع بها البيكينج بودر مع الملح ونقوم بتقليبهم جيدا.
- نضع عليهم عصير الليمون بالتدريج حتى نحصل على عجينة.
- نضع عليهم معجون الأسنان ونخلطهم سويا.
- نحضر فرشاة الأسنان ونغمسها في الخليط ثم نقوم بتفريش الأسنان بها.
وصفات أخرى لتبييض الأسنان
حيث أنه توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان في وقت قياسي سوف نوضح هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..
- مطحون الفحم: من المعروف أنه يكون للفحم فعالية كبيرة في تبييض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم بها فكل ما علينا هوا غمس الفرشاة في مطحون الفحم وتفريش الأسنان بها.
- الفراولة :كما أنه تحتوي الفراولة على المعادن والفيتامينات الني تساعد على تبييض الأسنان في وقت قياسي .
- قشر الموز: حيث أنه من المعروف أنه يحتوي على قشر الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم حيث يمكن نقلب القشرة ونستخدمها في فرك الأسنان بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اذهلت أطباء الأسنان .. طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك والنتيجة خلال وقت قصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.