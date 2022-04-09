نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور في المنزل خطوة بخطوة زي الجاهز سر مصانع البسكويت والحلويات في المقال التالي

البيتى فور من أنواع الحلويات التي يتم إعدادها في المناسبات و خاصتا في الأعياد، فهي من أسهل الحلويات التي يتم تحضيرها بالإضافة أنه لا يأخذ وقتاً ولا مجهودا و مكوناته جميعها موجودة في المنزل، كما أن تبدع السيدات المصرية في طريقة تحضير البيتي فور و تختلف من شخص إلي آخر، ورغم ذلك يفشل الكثير في طريقة تحضيره لذلك أحضرنا لكى أسرار عمل البيتي فور و سوف نقوم بعرضه في مقالنا هذا. كيفية عمل البيتي فور لتحضير البيتي فور في المنزل يجب عليك توافر المكونات الآتية :

المكونات : مقدار إثنين كوب من الدقيق.

رشة من مسحوق الفانيليا.

رائحة طعام بطعم البرتقال أو مسحوق

قشر البرتقال.

مقدار كوب من مسحوق سكر البودر.

مقدار كوب و نصف من الزبدة المجمدة.

عدد اثنين حبة بيض. طريقة تحضير البيتي فور في المنزل :- لنجاح هذه الوصفة يجب عليك إتباع الخطوات التالية لإعطاء أفضل النتائج. نقوم بإحضار وعاء يتناسب مع الكمية التي سوف تقوم بتحضير ها.

بعد ذلك نضع كمية الزبدة المحددة في المكونات و نقوم بتشغيل المضرب الكهربائي و خلطها جيدا حتى يتحول لونها من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع السكر البودرة و خلطهم جيدا مع الزبدة.

نقوم بعجنها بالمضرب الكهربائي لمدة عشرة دقائق على الأقل لإعطاء نتائج أفضل.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع كمية البيض المحددة و إضافة الفانيليا عليه و عجن

ثم بعد ذلك نقوم بوضع كمية البيض المحددة و إضافة الفانيليا عليه و عجن جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

آخر شيء نقوم بوضع كمية الدقيق المحددة و طعم البرتقال.

يجب عجن جميع المكونات جيدا لإعطاء نتيجة أفضل.

ثم بعد ذلك نترك الخليط يرتاح لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتشكيلة باستخدام ماكينة البيتي فور.

ثم نقوم بوضعه على نار هادئة جدا و مراقبته حتى يستوي. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور في المنزل خطوة بخطوة زي الجاهز سر مصانع البسكويت والحلويات - ثقفني

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