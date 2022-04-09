انقذ صحتك فورا .. 4 علامات تحذيرية في الجسم تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الكوليسترول بالدم!

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الكوليسترول هو أحد المواد الطبيعية الدهنية، وهي اللبنة الاساسية في تكوين خلايا الجسم، والنوع النافع منه له العديد من الفوائد التي لا حصر لها، وهناك أنواع أخرى ضارة بالجسم بسبب تراكمها على جدران الأوعية الدموية والشرايين، مما يسبب قلة نسبة الدم الساري وبالتالي الإصابة بالعديد من الأمراض. علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم العلامة الأولى آلام الصدر:

الشعور المفاجئ بآلام في الصدر دليل على بوادر الذبحة الصدرية، وذلك نتيجة ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.

الشعور المفاجئ بآلام في الصدر دليل على بوادر الذبحة الصدرية، وذلك نتيجة ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم. العلامة الثانية الغثيان:

ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم يؤدي إلى حدوث اضطرابات في المعدة، مما يسبب الشعور بالغثيان في أغلب الوقت.

ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم يؤدي إلى حدوث اضطرابات في المعدة، مما يسبب الشعور بالغثيان في أغلب الوقت. العلامة الثلاثة التعب الشديد:

عدم القدرة على ممارسة أبسط الأشياء اليومية قد يكون دليل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، حيث انه يؤثر على الهرمونات خاصة الغدة الدرقية.

عدم القدرة على ممارسة أبسط الأشياء اليومية قد يكون دليل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، حيث انه يؤثر على الهرمونات خاصة الغدة الدرقية. العلامة الرابعة ضيق التنفس:

عند حدوث مشاكل في ضغط الدم بإنذار يؤثر بشكل مباشر على وصول الدم الى الرئتين مما يؤدي إلى الإصابة بضيق في التنفس.

عند حدوث مشاكل في ضغط الدم بإنذار يؤثر بشكل مباشر على وصول الدم الى الرئتين مما يؤدي إلى الإصابة بضيق في التنفس. العلامة الخامسة زيادة الوزن:

تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالمواد الدهنية يؤدي الى زيادة الوزن مما يرفع من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالمواد الدهنية يؤدي الى زيادة الوزن مما يرفع من نسبة الكوليسترول الضار في الدم. العلامة السادسة التدخين:

المدخنين أجسامهم دوما معرضة للعديد من الأمراض اخطر هو ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم. نصائح للحد من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

التقليل من الأطعمة المليئة بالسكر و المصنعة والمحفوظة بمواد حافظة.

تحتاج إلى شرب المياه بكميات مناسبة للجسم.

زيادة استهلاك الاطعمة المليئة بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والبقوليات.

اتباع نظام غذائي من أجل إنقاص الوزن.

كما أنه لا بد من ممارسة الرياضة بشكل دوري أسبوعي للحفاظ على الصحة. عمر شويل - جدة انقذ صحتك فورا .. 4 علامات تحذيرية في الجسم تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الكوليسترول بالدم! - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقذ صحتك فورا .. 4 علامات تحذيرية في الجسم تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الكوليسترول بالدم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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