نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب سحري له القدرة على الوقاية من الالتهابات والسرطان ويقلل الوزن ويخفض مستوى السكر في الدم في المقال التالي
كل هذه المميزات فى مشروب واحد فقط أثبت أن لديه القدرة فى علاج الكثير من الأمراض ويستطيع ذلك المشروب أن يمنع إصابة الجسم بالسرطان والالتهابات التى تصاحب الأمراض المزمنة كما يستطيع أن يساعد فى إنقاص الوزن والقضاء على الدهون ويساعد فى خفض مستوى السكر في الدم دون الحاجة إلى أدوية.
ما هو المشروب الجبار الذي يكافح العديد من الأمراض
- مشروب الكرفس:
الكرفس هو نوع من النباتات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 95٪.
ويحتوي على الألياف ويعد نبات قلوي.
ينصح بضمه إلى قائمة الطعام التي تناولها يوميا لما لديه من فوائد لا تعد ولا تحصى وحتى الآن مازال العلماء يكتشفون فوائد أخرى للكرفس.
أحد أهم المكونات التى لا يجب أن يخلو منه طبق السلطة كما يجب ذكر الكرفس على الفور عند تحضير شوربة الخضار.
مشروب الكرفس وكيفية إعداد والعناصر الغذائية التي يحتوي عليها
توجد فى الكرفس العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة منها:
- فيتامين A وفيتامين K فيتامين B.
- حمض البوتاسيوم والفوليك.
- ويحتوى الماغنسيوم والمنجنيز والفوسفور.
- نسبة الألياف به عالية جدا تصل إلى جرام واحد لكل ساق.
- يعالج الكرفس أمراض عدة فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي ويزيد الخصوبة لدى الرجال ويحافظ على صحة القلب ويقتل الخلايا السرطانية ويحافظ على الجسم من السرطان ويساعد فى تقليل الالتهابات التي تظهر بالجسم.
إعداد مشروب الكرفس
- الكرفس ثلاثة عيدان .
- الماء نصف كوب.
- عصير الليمون ربع كوب.
- الزنجبيل المبشور ربع كوب.
- يخفق الكرفس فى الخلاط حتى يصبح ناعم.
- كما أن الخطوة التالية هو أن يضاف إليه الزنجبيل والليمون والماء ويخفق مرة أخرى يصفى في كيس قماش.
- كما أنه فيما بعد يدخل الثلاجة ليبرد يقدم باردا.
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