اسرار وفوائد مشروب الزنجبيل بالقرفة للرجال والنساء .. لكن احذر تناوله في هذه الحالات ؟

مشروب الزنجبيل بالقرفة من المشروبات الصحية قليلة السعرات الحرارية، كما أنه مليئ بالخصائص التي تكون مفيدة في علاج والوقاية من العديد من الأمراض، وأجريت العديد من الدراسات عليه من أجل معرفة فوائده كاملة واستخدامها بالشكل الصحيح، في النقال التالي سنذكر لكم هذه الفوائد بشئ من التفصيل وطرق تحضير المشروب بأسهل وصفة.

فوائد مشروب الزنجبيل بالقرفة

مشروب الزنجبيل بالقرفة من المشروبات الرائعة التي لها فوائد صحية، هذه الفوائد هي:

شربه قبل النوم يساعد على تهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر.

يستطيع المشروب أن يخفف من أعراض القيئ والغثيان.

قدراته على تنظيم عمليات الهضم والحد من الشعور بالانتفاخ والغازات وحالات الإمساك والإسهال.

يساعد في التقليل من الكتلة الذهنية والوزن الزائد وتنظيمات الإنزيمات المسئولة عن هذا.

المساهمة في الحد من أعراض البرد والانفلونزا والحساسية الموسمية.

يساعد في التخفيف من آلام الرحم والتقلصات التي تأتي مع الدورة الشهرية.

طريقة عمل مشروب الزنجبيل بالقرفة

المكونات

زنجبيل.

قرفة.

عسل.

مياه.

طريقة التحضير

تقشير الزنجبيل وأخذ شرائح رفيعة منه.

في قدر على النار نضع الشرائح مع أعواد القرفة.

إضافة المياه ووضع القدر على النار.

خفض درجة الحرارة عند الصول للغليان.

تركه لمدة خمس دقائق يغلي.

تركه ليهدأ ثم شربه.

تحليته بالعسل أفضل من السكر.

تحذيرات قبل شرب الزنجبيل بالقرفة

قبل تناول الزنجبيل بالقرفة يجب الانتباه لعدد من الأمور الهامة، وهي: