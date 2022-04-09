نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشربوا منقوع البقدونس على الريق بدل الأدوية إذا كنتم تعانون من كل هذه الأمراض في المقال التالي
يكون البقدونس من الخضروات المهمة جدا والمفيدة لصحة الجسم حيث يقضي على الأملاح الزائدة ويعمل على تفتيت الحصوات الموجودة على الكلى حيث يستطيع أن ينقي الجسم من السموم والأمراض فهو يكون بمثابة صيدلية متنقله حيث نجد أنه يمكن معالجة كثير من الأمراض وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.
وصفة البقدونس على الريق
نجد أن وصفة البقدونس سهلة التحضير وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال المكونات التالية..
المكونات:
- بقدونس مفروم.
- ماء.
- عسل.
طريقة التحضير :
- نضع البقدونس في وعاء ونضع عليه الماء.
- يتم رفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.
- يرفع الخليط من على النار ثم نقوم بتصفيته.
- يوضع الخليط في كوب مع ملعقة العسل ويتم تناوله بالهناء والشفاء.
فوائد البقدونس
- للبقدونس فوائد كثيرة ومتعددة سوف نوضحه لكم من خلال النقاط التالية..
- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة جدا للجسم.
- ينقي الجسم من السموم وينشط الكبد.
- يساعد على عملية هضم الطعام ويحسن من عمله.
- يساعد ويخفض نسبة السكر الموجودة في الدم.
- كما يعمل على تقليل الكوليسترول الزائد والضار في الجسم.
- يقوم بتحسين صحة القلب كثيرا ويساعد على تقوية القلب.
- يعمل على التخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم.
- يساعد على التخلص من حصوات الكلى.
- يساعد على إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.
- حيث أنه يساهم في التخلص من الإمساك المزمن.
- كما يعمل على ضبط الضغط العالي الموجود في الدم.
- كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه يستخدم في تحسين صحة البشرة وتنعيمها .
- كما أنه يعمل على تطويل الشعل وتكثيفه بصورة ملحوظة.
- كما أنه يعالج قرح المعدة وينعش صحة الكلى .
- بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد على تنظيف المثانة من الأملاح والحصوات.
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