اشربوا منقوع البقدونس على الريق بدل الأدوية إذا كنتم تعانون من كل هذه الأمراض

يكون البقدونس من الخضروات المهمة جدا والمفيدة لصحة الجسم حيث يقضي على الأملاح الزائدة ويعمل على تفتيت الحصوات الموجودة على الكلى حيث يستطيع أن ينقي الجسم من السموم والأمراض فهو يكون بمثابة صيدلية متنقله حيث نجد أنه يمكن معالجة كثير من الأمراض وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

وصفة البقدونس على الريق

نجد أن وصفة البقدونس سهلة التحضير وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال المكونات التالية..

المكونات:

بقدونس مفروم.

ماء.

عسل.

طريقة التحضير :

نضع البقدونس في وعاء ونضع عليه الماء.

يتم رفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

يرفع الخليط من على النار ثم نقوم بتصفيته.

يوضع الخليط في كوب مع ملعقة العسل ويتم تناوله بالهناء والشفاء.

فوائد البقدونس