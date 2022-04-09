أشهى أصناف الكنافة وتحضيرها بالشوكولاتة النوتيلا اللذيذة

تعتبر النوتيلا واحده من أشهر أنواع الشوكولاتة السائلة المميزة عن غيرها من الأصناف الأخرى وبسبب تفضيل الكثير من الأفراد وكذلك الأطفال للشوكولاتة النوتيلا يتم محاولة استخدامها في الكثير من الوصفات في المطبخ من الحلويات والمعجنات، وفي رمضان تبرز وصفة الكنافة بالنوتيلا التي استحوذت على إعجاب الكثير من الأفراد المحبين للكنافة حيث يعتبر ذلك النوع من الكنافة من أحدث الأصناف التي تم التجديد والتوصل إليها ولا تختلف طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا كثيراً عن الطرق المختلفة التي يتم تحضيرها بالمكونات الأخرى ويمكنك اللجوء إليها والتجديد لمفاجأة أطفالك وللتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا

مكونات التحضير:

مقدار نصف كيلو جرام من الكنافة.

مقدار مناسب شوكولاتة نوتيلا للحشوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

كأس ونصف من القطر.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي جهزى الفرن الكهربائي أولاً وضبط الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم جهزي صينية متوسطة الحجم وفرد بها ملعقة من الزبدة ونتركها جانباً. الخطوة الثانية احضرى كمية الكنافة ووضعها في بولة مناسبة ثم نقوم بفردها وتقطيعها جيداً بحيث تصبح في النهاية قطع صغيرة جداً. الخطوة الثالثة قومي بتسخين الزبدة على النار حتى تصبح دافئة وبعد ذلك نقوم بسكب الزبدة على خليط الكنافة وقلبيهم جيداً على أن تمتزج الزبدة بالكنافة وتتشربها. الخطوة الرابعة قسمي خليط الكنافة وضعي الكمية الأولي أسفل الصينية مع الضغط عليها وأن تكون متساوية بحيث تتماسك من جميع الأطراف. في تلك الخطوة قومي بإدخال الصينية الفرن وجهزي الكمية الأخرى في صينية مماثلة وإدخالهم الفرن حتى تأخذ لون فقط وتنضج. عند اخراج الكنافة من الفرن قومي بوضع شوكولاتة النوتيلا على واحده من الكنافة وضبط القطعتين معاً. بعد ذلك نقوم بوضع الشربات الجاهز من قبل بحيث يكون بدرجة حرارة الغرفة حتى لا تفسد الكنافة وبعد ذلك يمكنك تقطيع الكنافة بالنوتيلا وتقديمها.

معدل السعرات الحرارية في الكنافة:

تعتبر معظم الحلويات تحتوي على السكريات مما ترتفع بها نسبة السعرات الحرارية وعند إضافة النوتيلا قد تصل السعر الحرارية إلي 400 سعره.