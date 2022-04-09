كيفية عمل المكرونة المحمرة بالصلصة لإفطار رمضان

المكرونة المحمرة، في شهر رمضان نسعى إلى تحضير وجبات طعام جديدة ومغذية في نفس الوقت توفر العناصر الغذائية الهامة لنا ولأسرتنا لتعويض مقدار الطاقة المفقود أثناء الصيام، ووصفة المكرونة المحمرة من الوصفات التي تتمثل بها مثل تلك النقاط الهامة حيث يتم تقديم البروتين المرغوب به بجانبها سواء كان لحم أو دجاج حسب الرغبة وفي نفس الوقت طريقة جديدة لتقديم المكرونة تابعونا للتعرف على المقادير والمكونات.

مكونات المكرونة المحمرة

المكرونة المحمرة طريقة جديدة ولذيذة لتحضير المكرونة بطريقة لم تجربيها من قبل حيث تتكون من:

كوبين مكرونة قلم.

بصلة واحدة حجمها متوسط تفرم ناعم.

كوبين ونصف الكوب صلصة جاهزة أو معدة منزليًا مع ملعقتين جانبيتين صلصة معلبة.

كوب كامل مرق دجاج.

مقدار سبع ملاعق زيت صحي أو تستبدل بملعقتين إلى ثلاث ملاعق سمنة.

ثلاثة أو أربعة فصوص ثوم مهروس ناعم.

كمية من الفلفل والملح حسب الحاجة.

طريقة تحضير المكرونة المحمرة

المكرونة من أسهل وصفات الطعام التي لا تكلف وقتًا كبيرًا بل على العكس سهلة وبسيطة وتقدم بأكثر من شكل وصورة باختلاف الصوص المضاف لها وطريقة تقديمها، والمكرونة المحمرة تعتمد على تحمير المكرونة وإضافة الصلصة والمكونات الإضافية لها، وهنا نعرفكم على طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة بالتفصيل:

وضع 5 ملاعق الزيت أو 3 السمنة في قدر عميق على النار. ننتظر إلى أن تذوب السمنة جيدًا وبعدها نضيف إليها حبات المكرونة مع تحريك المكرونة باستمرار لحوالي عشر دقائق في السمن حتى تتحمر. عندما يتحول لون المكرونة إلى لون ذهبي نضع الكمية المتبقية من السمنة مع البصل المفروم ناعم. تقلب المكرونة في الزيت والبصل مرة أخرى إلى أن يذبل البصل لنضيف إليه الثوم المهروس ونقلب لدقيقة أخرى. الآن نضع صلصة الطماطم الجاهزة والمعلبة نقلل حرارة النار ونحرك المكرونة مع الصلصة باستمرار حتى تغمر الصلصة المكرونة. وبعد ذلك نضع مقدار كوب المرق إلى القدر مع التوابل المتاحة ونترك المكرونة على النار حتى تتشرب المرق وتجف وتنضج.

نصائح تحضير المكرونة المحمرة