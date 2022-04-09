حضرى السمبوسة الشهية بحشوة الدجاج خفيفة ولذيذة في الإفطار

مع مرور شهر رمضان يوماً بعد يوم نجد أن أفراد العائلة يميلون إلى الوجبات الخفيفة حيث يفضلون الوجبات التي لا تستكلف الكثير من الوقت وأن تكون سهلة في التناول ولا يشعر الفرد بعدها بالتعب عند تناولها حيث تعتبر معظم من الوجبات دسمة خاصةً أن المعدة تكون فارغة لا تحتوي علي أيّ شئ لذلك لا بد من الانتباه لتلك النقطة ومراعاة ذلك حيث يمكنك تحضير وجبات خفيفة ومفيدة في ذات الوقت، ومن أمثلة الوجبات التي تنطبق عليها ذلك هي وجبات السمبوسة ويمكنك تحضير السمبوسة بشكل مفيد عن طريق إدخال بعض أصناف البروتين إليها مثل الدواجن حيث تعتبر السمبوسة بالدواجن من الأشياء المفضلة لدى الكثير من الأفراد وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير السمبوسة بالدجاج

السمبوسة من الأشياء التي يتم ابتكارها عن طريق الرقائق الخفيفة التي يتم تحضيرها في المنزل حيث تشبه الجلاش إلى حد كبير حيث تعتبر السمبوسه من الأشياء المناسبة عند تحضيرها بجانب الوجبات الدسمة فهي يتم تناولها مثل البطاطس ويمكن تقديمها من أصناف المقبلات في حين حشو السمبوسة بالجبن أو حشوة اللحم.

مكونات التحضير:

عبوة من عجينة السمبوسة الجاهزة.

مقدار مناسب من الزيت النباتي للقلي.

رشه من مسحوق الكاري.

قطعتين من شرائح الدجاج الرقيقة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشه من الملح.

طريقة التحضير: