نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضرى السمبوسة الشهية بحشوة الدجاج خفيفة ولذيذة في الإفطار في المقال التالي
مع مرور شهر رمضان يوماً بعد يوم نجد أن أفراد العائلة يميلون إلى الوجبات الخفيفة حيث يفضلون الوجبات التي لا تستكلف الكثير من الوقت وأن تكون سهلة في التناول ولا يشعر الفرد بعدها بالتعب عند تناولها حيث تعتبر معظم من الوجبات دسمة خاصةً أن المعدة تكون فارغة لا تحتوي علي أيّ شئ لذلك لا بد من الانتباه لتلك النقطة ومراعاة ذلك حيث يمكنك تحضير وجبات خفيفة ومفيدة في ذات الوقت، ومن أمثلة الوجبات التي تنطبق عليها ذلك هي وجبات السمبوسة ويمكنك تحضير السمبوسة بشكل مفيد عن طريق إدخال بعض أصناف البروتين إليها مثل الدواجن حيث تعتبر السمبوسة بالدواجن من الأشياء المفضلة لدى الكثير من الأفراد وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير السمبوسة بالدجاج
السمبوسة من الأشياء التي يتم ابتكارها عن طريق الرقائق الخفيفة التي يتم تحضيرها في المنزل حيث تشبه الجلاش إلى حد كبير حيث تعتبر السمبوسه من الأشياء المناسبة عند تحضيرها بجانب الوجبات الدسمة فهي يتم تناولها مثل البطاطس ويمكن تقديمها من أصناف المقبلات في حين حشو السمبوسة بالجبن أو حشوة اللحم.
مكونات التحضير:
- عبوة من عجينة السمبوسة الجاهزة.
- مقدار مناسب من الزيت النباتي للقلي.
- رشه من مسحوق الكاري.
- قطعتين من شرائح الدجاج الرقيقة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشه من الملح.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يجب عليك تسخين الزيت وتجهيزه في مقلاة مناسبة أولاً على نار هادئة ونتركه حتى يسخن جانباً.
- الخطوة الثانية نحضر قطع الدجاج ثم نقوم بتقطيعها وتفتيتها إلى قطع صغيرة جداً ونضعها في الزيت بعد أن يسخن ثم إضافة التوابل من الكاري والفلفل الأسود والمكونات الأخرى مثل الملح.
- الخطوة الثالثة نقوم بتقليب قطع الدجاج مع التوابل من حين إلى آخر حتى تنضج جيداً في النهاية وتصبح جاهزة للحشوة.
- الخطوة الرابعة نقوم بفرد عبوة السمبوسة حيث تكون مجهزة على هيئة شرائح ثم نحضر ملعقة ونضع ملعقة من الحشوة في السمبوسة ثم نقوم بتشكيلها على هيئة مثلث.
- تكرار الخطوة السابقة وتغليف جميع قطع السمبوسة حتى الانتهاء وبعد ذلك يتم تحضير صفار بيضة ووضع عليه ملعقتين من الماء واخفاقهم معاً ثم ندهن السمبوسة بالخليط.
- الخطوة الأخيرة قومي بتجهيز مقلاة مناسبة ووضع فيها مقدار من الزيت النباتي مناسب وعند التسخين يتم وضع حبات السمبوسة التي تم تحضيرها وتقليبها على الجانبين حتى تنضج وتصبح صفراء لامعة.
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