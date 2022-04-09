نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب سحري لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد ينقي الصدر من البلغم تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب سحري لطرد الكحة والبلغم، يعاني الكثيرون من البرد الشديد والكحة بسبب تقلبات الجو، وخاصة الأطفال يتعرضون لنزلات برد شديدة مما يجعل الأمهات تبحث عن مشروبات طبيعية فعالة تساعد في علاج أطفالهم من الكحة وطرد البلغم الذي يسبب التعب الشديد لهم، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا المشروبات الفعالة في القضاء على نزلات البرد وطرد الكحة والبلغم.

مشروب سحري لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد

يساعد الزنجبيل في طرد الكحة والبلغم، فكل ما عليك هو إضافة من 20 إلي 40 جرام من شرائح الزنجبيل إلي كوب من الماء الساخن، وعليك نقعة لمدة دقائق قبل تناولة ويمكنك إضافة الليمون والعسل لتغير مذاق المشروب وتستطيع تناولة.

مشروب لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد ينقي الصدر

من المشروبات الفعالة لعلاج الكحة والبلغم ونزلات البرد مشروب جذور الخطمي، فهو يخفف من التهيج والانزعاج الذي يحدث من الكحة، فكل ماعليك إضافة جذور الخطمي إلي الماء الساخن، يمكنك تناول المشروب مباشرة أو تركه حتي يبرد تماماً، ويمكنك الحصول على جذور الخطمي على شكل أعشاب مجففة أو أكياس.

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الكحة والبلغم ونزلات البرد

يساعد الزعتر بصورة كبيرة في علاج الكحة، لما له من خصائص مضادة للجراثيم والمكروبات، فعليك تحضير مشروب الزعتر من خلال إضافة ثلاث أغصان صغيرة من الزعتر إلي كوب ونصف من الماء المغلي ونتركة منقوع لمدة 5 دقائق، ثم عليك تصفيته جيداً قبل الشرب وعليك تجنب هذا المشروب إذا كنت تعاني من حساسية الصدر.

مشروب جذور عروق السوس لعلاج الكحة والبلغم

يعتبر مشروب العرق سوس تستخدم في الطب البديل لعلاج الكحة ومشاكل الجهاز الهضمي، ويعمل العرق سوس على طرد البلغم ويمكنك تحضير مشروب العرق سوس من خلال تقطيع جذور العرق سوس الجافة المقطعة إلي كوب من الماء المغلي، ثم عليك ترك المزيج يغلي لمدة 10دقائق وتركه حتي يبرد ثم قومي بتصفية وتناولة، فستلاحظ تخفيف الكحة والبلغم فهو مشرب فعال وله الكثير من الفوائد للصحة ولا يسبب أي أضرار من تناولة فالمشروبات الطبيعية غنية بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.