أسهل طريقة منزلية لتحضير الفول المدمس بديلة لشرائه من الخارج

يعتاد المصريون على الوجبات الشعبية البسيطة في أيام رمضان في وجبة السحور حيث نجد أن الجميع يقوم بالإقبال على أصناف الفول والطعمية، ومن أسباب الإقبال عليه هو أنه يعطي شعوراً بالشبع طويل مقارنةً بالواجبات الأخرى ولا شك أن قيمته الغذائية مرتفعة وملئ بالفيتامينات حيث يتوفر الفول يومياً بشكل ساخن من المحلات ولكن لا تقوم المحلات بتحضير الفول بجودة عالية حيث تقوم بتحضيره أحياناً باللون الأسود مما لا يجعل فيه شهية للتناول لذلك ترغب الأمهات في تحضير الفول المدمس في المنزل بشكل طازج وتقديمه باللون الأحمر وعلى الرغم من أنه يلزم ساعات طويلة للتحضير إلا أنه يصبح أشهي وأكثر فائدة لذلك موضوع اليوم عن طريق التحضير الفول المدمس في المنزل بسهولة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الفول المدمس

يمكن تحضير الفول المدمس الاقتصادي بشكل يجعل الأمهات ترغب في المنافسة وتريد معرفة كيفية تحضير الفول بالدقة حيث يعتبر الفول بالدقة من الأصناف المفضلة في السحور بسبب المذاق المميز والذي يتم إضافة عليه الكثير من المكونات والتوابل مثل الطحينة والفلفل والملح والبهارات حتى يخرج في النهاية طبق مميز وشهي وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير الفول بالدقة يمكنك متابعة هذا المقال.

تعتبر وجبات الفول المدمس من الوجبات المصرية الأصيلة التي تعتبر مرتبطة بوجبة الإفطار في الصباح ومع قدوم شهر رمضان أصبحت مرتبطة في وجبة السحور حيث تقدم فوائد غذائية متعددة عند تناولها في السحور أثناء ساعات الصيام نهاراً بجانب وجبة الطعمية حيث يرتبط الفول مع الطعمية لدى البيوت المصرية ولا شك أن معظم

مكونات التحضير:

مقدار 500 جرام من الفول المدمس.

ثمرة من الفلفل الرومي.

ثمرة طماطم.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي “ملعقة كبيرة”.

ثلاث فصوص من الثوم.

رشه من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

طريقة التحضير: