اصنعي الزبادي الغنية بالفيتامينات في المنزل بأثنين مكونات فقط

يعتبر الإقبال على الزبادي في المحلات هو من الأمور المذهلة للبعض خلال شهر رمضان حيث يتم استهلاك الزبادي بكميات ضخمة حتى أن السوبر ماركت احياناً ما تقوم بانتهاء الكميات المتوفره لديها من الزبادي خاصه في فترة السحور بشكل يومي، حيث تعتبر الزبادي من المكونات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن متعددة بالإضافة إلى الكالسيوم لذلك يعتبر تناول الزبادي في وجبة السحور من الأشياء الأساسية التي يجب أن يعتاد عليها الجميع، وبسبب الاضطرار يومياً إلى شراء كميات كبيرة من الزبادي بدأت الأمهات في الرغبة في تحضير الزبادي في المنزل خاصةً أن طرق إعداد الزبادي من الأشياء التي تنتشر بشكل كبير في تلك الأثناء ونقدم لكم طريقة تحضير الزبادي في المنزل بسهولة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الزبادي في المنزل

لا ينجذب الأفراد على تناول مشروب الحليب في شهر رمضان حيث يغفل الأفراد عن تناول الحليب بسبب كثرة المشروبات التي تعتبر متوفرة طوال الشهر من العصائر والمشروبات المختلفة يومياً مما يجعل الأفراد تقوم بتعويض تناول مشروب الحليب عن طريق الحرص على تناول الزبادي في وجبة السحور لمد الجسم بالفيتامينات والكالسيوم.

مكونات التحضير:

زجاجتين من الحليب الطازج.

عبوة زبادي صغيرة الحجم سادة “خالية من النكهات”.

طريقة الإعداد والتحضير:

الخطوة الأولى نسكب كمية الحليب المحددة في إناء واسع ومناسب لحجم الحليب، ثم نقوم بنقل الإناء بالحليب على نار متوسطة ونتركه حتى تظهر الفقاعات ويغلي الحليب. الخطوة الثانية عند اكتمال عملية الغليان نقوم بإطفاء النار ونتركه جانباً حتى يبرد ويهدئ بحيث يصبح في النهاية بارد نوعاً ما. الخطوة الثالثة يتم إضافة مكون الزبادي بشكل تدريجي مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة من الخشب. الخطوة الرابعة يتم تحضير أكواب أو أطباق صغيرة الحجم مناسبة لوضع الزبادي فيها ثم نسكب الزبادي بكميات محدودة في الأطباق والاكواب. وفي تلك الخطوة اتركي أكواب وأطباق الزبادي التي تم تحضيرها في غرفة درجة حرارة عادية وعدم إشعال النور لمدة ست ساعات على الأقل. وفي حين الرغبة في تناول الزبادي بارد يمكنك وضع الزبادي في الثلاجة بعد مرور الوقت المحدد خارج الثلاجة، وفي النهاية يتم تقديم أطباق الزبادي بمذاق شهي ورائع.

فوائد تناول الزبادي: