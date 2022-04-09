معجزة بين يديك بكريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر في المنزل

تبرز أهمية كريم البانثينول الطبي في الكثير من وسائل العناية حيث يتم استخدامه فى الترطيب الفائق للبشرة الجافة للجسم أو البشرة، كما ظهرت العديد من الاستخدامات المتعددة الأخرى التي أصبحت شائعة بشكل أكبر من استخدامات كريم بانثينول الأساسية وهي استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر وتنعيمه والحرص على الاستمرار في استخدام كريم البانثينول أسبوعين للحصول على النتائج المرغوبة خاصه أن الشعر الجاف يحتاج إلى العناية المستمرة بشكل متواصل وبدلاً من الاسراف في المنتجات بطيئة النتائج يمكنك استخدام كريم البانثينول الذي اثبتت العمليات والتجارب أنه بالفعل يعطي الشعر ملمس ناعم ومفرود كما أنه غير مكلف ويعتبر بروتين منزلي بسعر اقتصادي لذلك نقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير كريم البانثينول لفرد الشعر

ما زال الشعر الخشن من أكثر المشكلات التي تعيق على الفتيات والسيدات الاستمتاع بفرد الشعر وتركه مفرود خاصةً في المناسبات المختلفة وفي تلك الحاله يتم اللجوء إلى البروتينات التجميلية مثل الكراتين والبروتين التي يتم الحصول عليهم من خلال صالونات التجميل ولكن تعتبر المواد البروتينية مواد باهظة الثمن ولا يستطيع الجميع على إجراء مثل تلك البروتين التجميلي ويعتبر جميع تلك الأشياء تكون لفترة معينة وليست بشكل دائم مما يجعل الافراد لا تعتبرها حل جذري لتلك المشكلات وأيضا تعود بالضرر على الشعر، ويبرز كريم البانثينول في معالجة الشعر التالف ويمكنه أن يقوم بفرد الشعر مثل الحرير وللتعرف على خطوات الإعداد يمكنك متابعة هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني.

خطوات التحضير:

أنبوبه واحده من كريم البانثينول حجم صغير.

قطرات من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت الارجان “ملعقة كبيرة”.

ملعقة من زبدة الشيا المذابة “ملعقة كبيرة”.

قطرات من زيت الجلسرين.

قطرات من زيت الافوكادو.

طريقة التحضير: