فوائد عادة تناول الماء والتمر عند الإفطار للجسم

فوائد التمر والماء عند الإفطار، كسر الصيام بحبات التمر وشرب الماء واحدة من أهم العادات الصحية التي يجب أن نقوم بها لفوائدها الجمة للجسم، إذ أن التمر ذو محتوى كبير من المغذيات الطبيعية سواء فيتامينات أو عناصر غذائية أو مواد هامة للحفاظ على الجسم وتحفيزه للقيام بالأنشطة الهامة، وكذلك شرب الماء فإن البدء بتناول الماء والتمر معًا يمهد الجسم لكي يبدأ في هضم الطعام التالي وفيما يلي نعرفكم على أهم فوائد الإفطار على الماء والتمر.

فوائد التمر والماء عند الإفطار

العديد من الأطباء وخبراء التغذية ينصحون في أيام الصيام بدء الإفطار بعدد من حبات التمر حتى ولو حبة واحدة مع مقدار من الماء ولكن ليس بالكثير وذلك لما لهذا المزيج من فوائد هامة للجسم تتمثل في:

التحسين من عمل الجهاز الهضمي حيث يمنع الإصابة بالإمساك أو الإسهال فيما بعد ويعزز عمل القولون والأمعاء لوجود البكتيريا النافعة به. التمر يقلل من التعرض للإصابة بهشاشة العظام لأنه غني بالكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمنجنيز وجميعها مواد هامة تقي العظام من الضعف. نظرًا لأن التمر غني بالسكريات فهو يعيد مستوى جلوكوز الدم إلى المستوى الطبيعي له بالإضافة إلى محتواه من البروتين والألياف والكربوهيدرات. أما عن الماء فينشط الدورة الدموية والتمثيل الغذائي ويساعد الجسم على العمل بطريقة طبيعية. بالإضافة إلى أن الماء يعمل على تطهير الجسم والمعدة من السموم وينشط الحرق خاصةً لمن يرغبون في خسارة الوزن. يحسن من عملية ضخ الدم إلى المخ وباقي الجسم وبالتالي تقليل الإصابة بالصداع.

الكمية المناسبة من التمر والماء يوميًا

تناول الماء والتمر على الإفطار مفيد وهام لجميع الأشخاص وجميع الفئات بلا شك حتى مرضى الضغط أو السكر أو الحوامل، ولكن بالتأكيد هناك حد معين من حبات التمر على الإفطار حيث يعتبر الحد الأقصى لحبات التمر المسموح تناولها على وقت الإفطار هي 3 حتى 7 حبات فقط، وذلك العدد كافي تمامًا لتوفير مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم.

كما أن شرب الماء باستمرار في الفترة من وقت الإفطار إلى وقت السحور بمعدل كوب أو كوبين كل ساعة يقي الجسم من الإصابة بالجفاف وتقليل شعور العطش خاصةً بوقت الصيام، وهذا هو الأصح أن يتبع لا أن يتم الإكثار من تناول الماء مرة واحدة في وقت السحور فقط.