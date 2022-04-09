تحضير بودرة السوبيا في المنزل لمشروب السوبيا بالقراصيا المنعش

بودرة السوبيا المنزلية، السوبيا من المشروبات الرمضانية المنعشة التي تشعرنا بالطاقة والانتعاش بعد فترة الجفاف الطويلة أثناء الصيام، ولكن نظرًا للظروف والأوضاع الحالية والخوف من المرض فإننا نخشى على أنفسنا وأهلنا من شراء مثل تلك الأشياء من الخارج ونسعى إلى تحضيرها منزليًا لأنها أكثر أمانًا ففي تلك الحالة تكون المواد المستخدمة في تحضير السوبيا معروفة ومضمونة وفيما يلي نعرفكم على طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل بطريقة الشيف محمد حامد.

كيفية عمل بودرة السوبيا المنزلية

مع بداية شهر رمضان تبدأ الأمهات بالبحث عن طرق جديدة لتقديم المشروبات أو الأطعمة في رمضان من أجل العائلة وبالتحديد الطرق الآمنة والصحية لهم للحفاظ على صحتهم، وفي سبيل ذلك يقوم الشيف محمد حامد على الصفحة الرسمية له بنشر طريقة تحضير بودرة السوبيا في المنزل لتحضير أشهى وألذ مشروب سوبيا منعش في رمضان.

طريقة تحضير السوبيا المنزلية

وفقًا لما أوضحه الشيف محمد حامد فإن مكونات السوبيا المنزلية تتمثل في:

ملعقتين حجم كبير بودرة من كريم الشانتيه.

كوب كامل سكر بودرة.

ورقة فانيليا بودرة.

كوب كامل لبن بودرة أي نوع.

ملعقة ذات حجم كبير نشا.

كوبين كاملين بشر جوز هند فريش.

طريقة التحضير

توضع جميع المكونات السابقة سويًا في بولة واحدة لكي تمتزج جيدًا حيث نضع النشا والحليب البودرة وجوز الهند والسكر بالإضافة إلى بودرة الكريم شانتيه. نخلط هذه المكونات جيدًا ومن ثم نحفظها في برطمان زجاجي مغلق بإحكام لمنع وصول أي شوائب إلى تلك المكونات البيضاء. وعند الرغبة في تحضير مشروب السوبيا نأخذ منه حسب الرغبة ويعاد إغلاقه مرة أخرى.

طريقة عمل مشروب السوبيا بالقراصيا

يمكن استخدام بودرة السوبيا الجاهزة في تحضير مشروب القراصيا والسوبيا كالتالي: