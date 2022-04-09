فطائر البطاطس السريعة الخفيفة والاقتصادية بدون بيض أو فرن بمكونات بسيطة

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فطائر البطاطس السريعة الاقتصادية بدون بيض أو فرن، تعد هذه الوصفة الوجبة الأمثل للعشاء والسحور، في شهر رمضان تقوم الأمهات كل يوم بتحضير السحور ودايما تسعي على التنوع في وصفات السحور لكي يقبل أفراد الأسرة على تناول السحور، والبطاطس من النشويات المفضلة عند الجميع وهناك الكثير من الوصفات التي يمكنك تحضيرها بها، وسنقدم لكم أحلى وأطعم هذه الوصفات وهي فطائر البطاطس السريعة الاقتصادية فهي من الوجبات المغذية و السريعة جداً ولن تحتاج إلي بيض أو فرن. مكونات فطائر البطاطس السريعة 2 حبات بطاطس مسلوقة مقطعة مربعات.

بصلة صغيرة مقطعة مربعات.

نصف ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.

نصف حبة فلفل أحمر.

2 ملعقة من الدقيق.

نصف حبة فلفل أخضر.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

زيت نباتي.

كوب من الجبن المبشور. طريقة تحضير فطائر البطاطس السريعة في البداية نقوم البطاطس ونقوم بتقشيرها وتقطيعها مكعبات صغيرة الحجم ونضعها في ماء تسلق.

بعد ذلك نصفي البطاطس من الماء بعد أن يتم سلقها و نقوم بهرس البطاطس ناعم جدًا.

نضيف على البطاطس نصف ملعقة صغيرة من الزبدة و الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم البودر ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نأتي بحبه البصل ونقوم بفرمها ناعم جدًا ونصفيها من الماء تماماً.

ثم نضيفها على البطاطس المسلوقة ونخلطهم جيداً مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بفرم الفلفل الأخضر و الفلفل الأحمر ناعم جدًا ثم نضعه على البطاطس.

نأتي بالبقدونس و الكزبرة الخضراء المفرومة نقوم بفرم ناعم.

نخلط كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضها حتى يمتزجا ويصبح لديك خليط متماسك ثم نضيف الدقيق لكي تتماسك البطاطس.

بعد ذلك نقوم بتشكيل فطائر البطاطس ونقوم بحشوها بالجبن المبشورة نشكلها دائري أو اسطواني.

ثم نقوم بوضع طاسة على النار و نضيف بداخلها القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع فطائر البطاطس.

نترك البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل لا نحركها قبل أن تأخذ لون لكى لا تفك.

ثم نقلبها على الوجه الأخرى حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نرفعها من على الطاسة ونستمر هكذا في كمية الفطائر.

ثم تقدم الطعام ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة فطائر البطاطس السريعة الخفيفة والاقتصادية بدون بيض أو فرن بمكونات بسيطة - ثقفني

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