طريقة عمل تمر هندي خام بكوب واحد في شهر رمضان في شهر رمضان يهتم الجميع بالبحث عن أفضل المشروبات الطبيعية التي تجعلهم لا يشعرون بالعطش طوال الصيام وبالتالي يعتبر التمر الهند الأصلي من أفضل من أفضل المشروبات التي يتم تناولها في فترة الإفطار لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم التي يحتاجها بشكل دائم.

ما هو التمر الهند الأصلي

التمر الهندي ويتميز بمذاقه شهي ولذيذ وحامض ويعطي انتعاش ويحب تناوله كثير من الأشخاص وسوف نوضح طريقة تجهيزه.

طريقة عمل تمر هندي

يتم تجهيز كيلو من التمر الهندي الخام وإضافة لتر من الماء الساخن المغلى لكل ربع كيلو من التمر.

بعد ذلك يترك في منقوع الماء طوال الليل ويتم تغطيته وفي الصباح يتم إضافة السكر أو يمكن تخزين بدون أي يتم إضافة السكر نهائياً.

بعد ذلك إذا ضفت السكر يتم تقليبه جيدا حتى يذوب تماما ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان مرة واحدة بعد ذلك يتم تهدئة النار ويتم تقليبه ببطء مع أهمية أن يتم إزالة الريم على الوجه لكي تتمكن من تخزين الفترة طويلة دون أن يتعفن نهائيا.

بعد ذلك يتم الاستمرار في التقليب حتى يصبح ثقيل ولونه قريب إلى اللون الأسود بعد ذلك يتم وضع في الخلاط حتى يصبح قوامه كريمي ثم يتم حفظه في الثلاجة لحين الاستخدام خلال أسبوع أو في الفريزر في أي وقت.

طريقة التحضير

يتم استخدام الكمية التي قمنا بتجهيزها كوب واحد فقط من أكثر من الهندي الخام ويخفف أربع أكواب من الماء ثم إضافة السكر وتقليبه حتى يذوب ثم نقوم بوضع مكعبات الثلج وتناوله.

عند تخزين عصير التمر الهندي يتم وضعه في وعاء زجاجي في الثلاجة ويتم استخدامه لمدة أسبوع واحد فقط لهذا يجب تخزين جزء منه في الفريزر طوال شهر رمضان وفي حالة عدم وجود خلاط نضع التمر الهندي في الماء لمدة ليلتين حتى يذوب.