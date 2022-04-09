أهم فوائد مشروب التمر الهندي في رمضان وطريقة صحية لتحضيره

فوائد التمر الهندي، مشروب أساسي على سفرة الإفطار في رمضان هو التمر الهندي لفوائده الجمة للجسم ومساعدة الجسم على تعويض الفاقد من السكر والعناصر الغذائية أثناء وقت الصيام، لهذا تتفنن الأمهات وربات المنزل في تحضير التمر الهندي بطرق مختلفة ولذيذة في نفس الوقت حتى لا تمل العائلة منه وللاستفادة من فوائد التمر الهندي قدر المستطاع، ونعرفكم اليوم على طريقة صحية لتحضير التمر الهندي بدلًا من شراء التمر الهندي الجاهز.

فوائد التمر الهندي للصحة

يوفر التمر الهندي كمشروب رمضاني هام الكثير من الفوائد للجسم تتمثل في:

يحسن عملية هضم الطعام ويلين الأمعاء فيمنع الإصابة بالإمساك. غني بعناصر غذائية هامة للجسم كالكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم الهام لاستعادة ضغط الدم لوضعه الطبيعي. يضبط مستوى السكر في الدم لأنه غني بإنزيم ألفا أميليز الذي يساعد البنكرياس في ضبط نسبة السكر. غني بنسبة من المواد السكرية التي يحتاجها الجسم بعد تلك الفترة من الصيام.

طريقة عمل التمر الهندي الصحية

تعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق لتحضير التمر الهندي كونها صحية وتعتمد على العسل الطبيعي بصورة كبيرة لا السكر فتعطي مذاقًا مميزًا للتمر الهندي، ونهتم بتحضير ذلك المشروب في رمضان لأنه مشروب بارد يشعرنا بالانتعاش ويعطينا طاقة كبيرة بعض الهبوط والإرهاق الذي نشعر به أثناء الصيام، فبعد الصيام طوال ذلك الوقت يقل ضغط الدم ونحتاج إلى ما يعيد للدورة الدموية نشاطها مرة أخرى.

وللاستفادة من ذلك إليكم مكونات التمر الهندي الصحية:

ستة أكواب كاملة بها ماء فاتر أو بارد.

واثنان كوب بهما تمر هندي.

ملعقتين عسل طبيعي حجمها كبير.

مع ملعقتين سكر دايت.

بالإضافة إلى ملعقة بها عصير ليمون حجمها كبير.

طريقة التحضير