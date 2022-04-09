نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيه.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون بيض وبخلطة جبارة وبملعقة واحدة مش هيشرب زيت نهائيا في المقال التالي
القرنبيط من الخضروات المغذية جدا للجسم ويحبه الكثير وتكلفته غير عالية ويمكن تحضير بالكثير من الطرق ولكن أكثرها هي القرنبيط المقلي, ولكنه يحتاج الي بيض ومع أرتفاع الأسعار بدء الكثير من السيدات في التوفير قدر الأمكان والبحث عن طريقة تجهيز القرنبيط بدون بيض ويكون مقرمش ودون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت, ويمكن تجهيز القرنبيط في البيت بدون استخدام أي بيض ودون أن يمتص الزيت عند القلي وهو ما سنوضحه في السطور التالية بالتفصيل.
طريقة عمل القرنبيط المقرمش
ماهي مكونات تجهيز القرنبيط دون استخدام بيض
- ثمرة قرنبيط.
- ثمرة بصل.
- ثلاث فصوص ثوم.
- كوب دقيق.
- نصف كوب نشا.
- كوب ماء.
- معلقة خل.
- معلقة ملح.
- معلقة بابريكا.
- معلقتين كمون.
- معلقة بيكنج بودر.
خطوات تجهيز القرنبيط المقرمش بسهولة دون إضافة بيض
القرنبيط من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها بسهولة من خلال الخطوات التالية:-
- يتم تقشير القرنبيط والتخلص من العنق والأوراق الخضراء وبعد ذلك يتم تقطيعها حسب الرغبة ويجب أن تكون متوسطة الحجم حتى تكون سهلة في الطهي مقرمسة من الخارج وطرية من الداخل.
- توضع في كمية من الماء ويوضع عليها معلقة كمون وترفع على النار حتى يتم سلقها, وبعد ربع ساعة يتم تصفيته جيدًا من الماء ويترك ليبرد.
- يتم وضع البصل مع الثوم في الخلاط ويوضع عليهم الماء ربع كوب ويتم خلطهم جيدًا حتى يصبح القوام سائل تمامًا.
- يتم وضع الخليط في إناء ويوضع عليه كوب الدقيق والنشا ويتم التقليب حتى تتكون العجينة سائلة.
- يوضع الملح والفلفل والبابريكا ومعلقة بيكنج بودر والخل ويساعد في تقليل امتصاص الزيت أثناء القلي ويقلب كل الخليط معا, ويتم وضع القرنبيط المسلوق في الخليط بحيث تغطي العجينة القرنبيط من كل النواحي.
- يوضع القرنبيط في كمية من الزيت الساخن ويجب أن يكون غزير ويتم تقليبه حتى ينضج تماما.
- يتم تصفيه القرنبيط على مناديل ورق للتخلص من أي زيت موجود به ويقدم مع الطحينة بهذه الطريقة تحصلين على قرنبيط مقرمش
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