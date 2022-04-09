لازم تجربيه.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون بيض وبخلطة جبارة وبملعقة واحدة مش هيشرب زيت نهائيا

القرنبيط من الخضروات المغذية جدا للجسم ويحبه الكثير وتكلفته غير عالية ويمكن تحضير بالكثير من الطرق ولكن أكثرها هي القرنبيط المقلي, ولكنه يحتاج الي بيض ومع أرتفاع الأسعار بدء الكثير من السيدات في التوفير قدر الأمكان والبحث عن طريقة تجهيز القرنبيط بدون بيض ويكون مقرمش ودون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت, ويمكن تجهيز القرنبيط في البيت بدون استخدام أي بيض ودون أن يمتص الزيت عند القلي وهو ما سنوضحه في السطور التالية بالتفصيل.

طريقة عمل القرنبيط المقرمش

ماهي مكونات تجهيز القرنبيط دون استخدام بيض

ثمرة قرنبيط.

ثمرة بصل.

ثلاث فصوص ثوم.

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

كوب ماء.

معلقة خل.

معلقة ملح.

معلقة بابريكا.

معلقتين كمون.

معلقة بيكنج بودر.

خطوات تجهيز القرنبيط المقرمش بسهولة دون إضافة بيض

القرنبيط من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها بسهولة من خلال الخطوات التالية:-