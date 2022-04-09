طريقة الجيلي العادي وبالكريم شانتيه

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طريقة الجيلي من أكثر الطرق بحثاً نظرًا لمذاقه الشهي والجيد، حيث يُصنف من ضمن الحلوى التي يفضلها الصغار والكبار حيث يُمكنك القيام بتحضيره في البيت دون الحاجة لشراءه من المحال التجارية، وتوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل الجيلي لذا سوف نوضح لكم أكثر من طريقة خلال هذا المقال وبالخطوات بدقة كاملة للحصول على مذاق شهي من الجيلي.
طريقة الجيلي
يُمكنك القيام بعمل الجيلي في البيت دون الحاجة لشراءه من المحال التجارية، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الآتي:
مكونات الجيلي
- كوب فقط من الفراولة القطع.
- كمية مناسبة من الماء.
- ظرف واحد من الجلي الجاهز.
طريقة التحضير
- يتم وضع الماء في وعاء ويرفع على نار متوسطة الحرارة.
- نضيف بعد ظرف الجيلي ويتم تقليبهم بشكل جيد حتى يتجانس مع الماء.
- نضيف إليه الماء البارد ونقلب حتى تتجانس ثم نضع قطع الفراولة.
- نسكب الجلي في أكواب خاصة بالتقديم ونضعها في الثلاجة.
- تترك حتى تجمد ثم بعد ذلك يتم تقديمها.
طريقة عمل الجيلي بالكريم شانتيه
لكي تتمكن من عمل الجيلي بالكريم شانتيه يُمكنك ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:
مكونات الجيلي بالكريم شانتيه
- علبتان من الجيلي بنكهة الفراولة.
- كمية مناسبة من الكريم شانتيه.
- كوب من البسكوت السادة.
- كوب فقط من الماء البارد.
- كوب فقط ماء مغلي.
- كمية من الحليب.
- فواكة على حسب رغبتك.
طريقة التحضير
- يتم وضع الجيلي في وعاء عميق ونضيف إليه الماء المعلي والبارد ونقوم بتقليبهم بشكل جيد.
- نقطع قطع الفواكة ثم نضعها في وعاء ثم نسكب الجيلي على طبقته.
- يترك الجيلي في الثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات كي يتجمد.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في وعا عميق ونضيف إليه الحليب.
- نخفق الكريمة بواسطة المضرب الكهربائي ونستمر في الخفق.
- نضيف بعد ذلك البسكوت في وعاء ثم نضيف الجيلي ثم الكريم شانتيه.
- نترك المزيج في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر على حسب الرغبة لكي يتماسك.
- نخرج الجيلي من الثلاجة ثم نُقدمه بذات الوعاء ويقدم بألف هنا.
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