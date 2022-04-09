نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات على السحور لمنع الإحساس بالعطش في المقال التالي

يوجد عدة أصناف من مشروبات على السحور ينصح الاطباء والخبراء بها وذلك لتمد الجسم بترطيب كافي ويجنبك الشعور بالعطش أو الإصابة بالجفاف في نهار رمضان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ،تابعوا هذا المقال لتعرفوا أفضل تلك المشروبات وأهمها لتبقي جسمك صحي طوال اليوم وطوال الشهر الفضيل. مشروبات على السحور أهم المشروبات في شهر رمضان: الماء: يعتبر الماء من أهم المشروبات طوال شهر رمضان المبارك ولكنه في فترة الصحور أمر لابد منه.

يشدد الأطباء على ضرورة تناول قدر كافي من الماء في فترة السحور وقبل أذان المغرب.

عليك تناول على الأقل لتران أو ثلاث لترات في اليوم خاصة كلما اقتربت من السحور.

شرب الماء يحافظ على الجسم من الجفاف ويعالج جفاف الحلق ويقلل من الإحساس بالعطش في نهار رمضان.

يمكنك الحصول على الماء من الخضروات والفواكه كالبطيخ والخيار. المشروبات العشبية: أغلب الأشخاص ينسون تماماً تناول المشروبات العشبية في شهر رمضان.

هذا أمر خاطيء فعليك تناول كوبين أو ثلاثة على الأقل كل يوم من المشروبات الساخنة.

يمكن تناول كوب من الينسون أو النعناع كما يمكن تناول مشروب الحلبة على السحور.

يمكن أيضاً تناول كوب من الحليب كل يوم ليمدك بالطاقة والعناصر الغذائية التي تحتاجها.

في حالة تناول مشروبات ساخنة ينصح بعدم إضافة أي محليات كالسكر أو العسل. الشاي بالجنزبيل: مشروب الجنزبيل من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها في شهر رمضان.

هذا المشروب يساعد على تقليل الإحساس بالجوع ويعمل على كبح الشهية طوال شهر رمضان.

يحضر عن طريق وضع ملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون في الماء المغلي ثم تناوله.

يساعد هذا المشروب على حرق الدهون أيضاً وتقليل الوزن. مشروبات باردة على السحور: يمكنك الاستعانة ببعض المشروبات الباردة أيضاً في السحور.

يمكنك تناول مشروب قمر الدين أو الكركدية البارد أو حتى العرق سوس.

مشروب الحليب والتمر يعد من أفضل الخيارات فهو لذيذ ويمدك بالطاقة كما أنه لا يحتاج إلى إضافة سكر.

يفضل عدم الإكثار من تلك المشروبات الباردة طوال شهر رمضان لأنها مشبعة بالسكريات. عمر شويل - جدة مشروبات على السحور لمنع الإحساس بالعطش - ثقفني

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