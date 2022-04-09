نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد حبات التمر المسموح به يوميا في شهر رمضان في المقال التالي

عدد حبات التمر المسموح به يوميا في رمضان يهتم كثيرا من الأشخاص في رمضان حول معرفة عدد حبات التمر المسموح بتناولها بشكل يومي طوال شهر رمضان عايزه آكدها الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب بتوضيح عدد التمر المسموح بتناوله بشكل يومي. عدد التمر المسموح به يوميا أكد أن الحد المسموح بتناوله من التمر بشكل يومئ في حالة عدم ممارسة الأنشطة الرياضية ويعاني من زيادة الوزن أن لا يتعدى خمس تمرات يوميا، أما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل يومئ ولا يعانون من السمنة أو السكري يمكن تناول التمر كما يريدون.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السكر والسمنة والتي تكون مرتفع بالنسبة 7% ولا يقوم بممارسة أي أنشطة بدنية يجب تجنب التمر لكي يتحكم في السكر وتقليل الوزن.

وأكد أن كثير من الأشخاص يعتقد بأن الإفطار على حبات التمر بعدد زوجي يسبب السكر أما عند تناول التمر بعدد فردي يحافظ على الإنسان من الإصابة بالسكر. ما هي فوائد التمر في رمضان يوجد في نسبة كبيرة من الألياف والتي يحتاجها الجسم بشكل يومي كما أنه يعمل على تحسين حركة الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك. يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة ويعمل على تقوية الجهاز المناعة في جسم الإنسان ويقلل الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهاجم الجسم. يعمل على تقليل فرصة الإصابة بالالتهابات في الجسم ويزيد من فرصة الحمل للسيدات التي تنتظر حدوث الحمل بفضل احتواء على العديد من العناصر الغذائية. يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وبالتالي يحافظ على صحة العظام. يحافظ على صحة الدماغ بفضل احتوائه على بعض المركبات والعناصر الهامة وبالتالي يقلل من فرصة الإصابة بمرض ألزهايمر الذي يتعرض له كثير من الأشخاص في سن مبكر. عمر شويل - جدة عدد حبات التمر المسموح به يوميا في شهر رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد حبات التمر المسموح به يوميا في شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.