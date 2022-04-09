مذكور في القران.. دهنة واحدة قبل النوم تخلصك من دوالي الساقين والأوردة العنكبوتية نهائيا وبلا عودة

دوالي الساقين من أكثر المشاكل المؤلمة التي يواجهها العديد من الأشخاص حيث أنه يسبب العديد من التأثيرات السلبية مثل عدم القدرة على المشي بشكل سليم وعدم القدرة على الوقوف بشكل جيد, وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي الي تكون دولي في الساقين وظهور الأوردة العنكبوتية, ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن طريقة لعلاج الدوالي في البيت, وفي السطور التالية سنوضح المكون الطبيعي الذي ذكره الله سبحانة وتعالي في القرآن والذي يعالج الدوالي بشكل فعال.

كيفية استخدام زيت الزيتون لعمل كريم لعلاج الدوالي والأوردة العنكبوتية

تظهر الدوالي في الساقين بسبب زيادة الضغط على الأوردة والشرايين في الساقين مما يجعلها تبدو بارزة و تكون مؤلمة, ويعد زيت الزيتون من المكونات المذهلة التي تعالج الدوالي وتساعد في تقليل تمدد الأوردة, كما أن يقلل من الشعور بالألم في الساقين, وبالتالي التخلص منها ويمكن تحضير دهان زيت الزيتون بالطريقة التالية:-

يتم وضع ربع كوب من زيت الزيتون ويوضع عليه فصين ثوم شرائح وبعد ذلك يتم وضع الخليط على النار وبعد أن يغلي الزيت يتم رفع الخليط من النار ويترك ليبرد.

يوضع معلقتين من خل التفاح على الخليط ويتم التقليب جيدًا وبعد ذلك باستخدام قطنة صغيرة يتم وضع الدهان على الساقين.

يتم تدليك الساقين بالخليط حتى يمتص الجلد الخليط وبعد ذلك يتم تركه على الساقين طوال الليل ويتم غسله ويمكن استخدامه يوميًا.

ماهي الاسباب التي تؤدي الي الأصابة بالدوالي في الساقين