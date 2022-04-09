كنز رباني عظيم يشد البشرة على الفور يقضي على الرؤوس السوداء والتجاعيد حول العين والفم بدون رجعه ستصغرين 10 سنوات

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عمر شويل - جدة هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للبشرة وكل وصفة لها تأثير مختلف على البشرة, ولذلك نجد أن الكثير يرغبن في استخدام مكون طبيعي واحد على البشرة ويساعد في حل معظم مشاكل البشرة بشكل فوري, والقهوة من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها للبشرة لتبيض البشرة والتخلص من أثار الشمس ويشد البشرة بشكل فعال ويعالج الكلف, ويمكن استخدامها بأكثر من طريقة, وخلال السطور القادمة سنوضح أفضل طريقة لاستخدام القهوة للبشرة بحيث يظهر تأثيرها بشكل فوري.

خليط القهوة والدقيق المذهل لتبيض البشرة بشكل سريع

ماسك القهوة مع الدقيق من أفضل ماسكات القهوة التي يمكن استخدامها على البشرة حيث يعمل على تبيض البشرة بشكل سريع ويزيل أي أثار للشمس على البشرة, وتساعد في علاج تجاعيد البشرة ويقلل من الخطوط الطبيعية كما أنه علاج فعال للكلف في الوجه والرقبة, ويمكن استخدام هذه الخلطة بالطريقة التالية:-

يتم وضع معلقة من القهوة مع معلقة من الدقيق ومعلقة نشا ويقلب كل منهم.

يوضع عليهم معلقة حليب مجفف ومعلقة زبادي ومعلقة ليمون, معلقتين ماء زهر.

يوضع الماسك على البشرة وبعد ذلك يتم تدليكه حتى يتم تقشير الوجه بشكل جيد.

بعد عشر دقائق يتم تنظيف البشرة بماء بارد ويوضع على البشرة زيت لوز حلو للترطيب.

كيفية تحضير ماسك قشور البرتقال لتبيض البشرة وزيادة نضارتها

تحتوي قشور البرتقال على نسبة عالية جدًا من واحد من أفضل الفيتامينات التي تحتاجها البشرة منها فيتامين سي حيث يساعد في تفتيح البشرة وأكسابها نضارة ويجعل البشرة صحية كما أنه يجدد خلايا البشرة ويساعد في علاج تجاعيد الجلد وزيادة إنتاج مادة الكولاجين في البشرة, ويتم تحضير الوصفة كالتالي:-