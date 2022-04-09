نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك كوباية عدس مش هنطبخه ولا هنسلقه كنز وانتي لا تعلمي عمري ما تخيلت كل دا يطلع من العدس في المقال التالي
العدس من البقوليات المفيدة جدا والتي تعد من مصادر البروتين الغنية التي لها فوائد كبيرة للشعر, ويمكن طبخ العدس بالعديد من الطرق المختلفة, وعادة ما يتم تحضير العدس بالطريقة المعروفة وهي شوربة العدس, ولذلك نجد ان الكثير يبحثن عن طريقة لعمل العدس غير السلق وذلك للاستفادة منه في وجبة خفيفة وتكون سهلة بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت ويحبها الاطفال لانه عادة معظم الاطفال لا يحبون تناول العدس, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل العدس في البيت بطريقة جديدة سهلة وسريعة.
مقادير إعداد خبز العدس والارز في البيت
- كوب عدس.
- كوب أرز.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة دقيق.
- معلقة خميرة.
- معلقة ملح.
- دجاج للحشو او اي حشو مفضل.
كيفية اعداد خبز الارز والعدس بسهولة في المنزل
خبز العدس من أكثر الوصفات اللذيذة التي يحبها الكثير, ويمكن تحضيره بسهولة من خلال الخطوات الاتية:-
- يتم غسل كوب العدس جيدا وكوب الارز جيدا حتى يتم التخلص من اي شوائب اي زيوت بهم.
- يوضع كوب الارز في اناء ويوضع عليها كوب من الماء الساخن, وكذلك العدس يوضع عليه كوب من الماء ساخن, ويترك كل من الارز والعدس في الماء حتى يصبح كل منهم طري.
- يصفي الارز ويوضع في الخلاط وعليه معلقتين ماء ويخلط حتى يصبح قوامه ناعم ويوضع في اناء.
- يتم تصفيه العدس ويوضع في الخلاط ايضا ويتم خلطة حتى يتحول الي قوام كريمي.
- يوضع الارز على العدس ويقلب كل منهم مها معا ويوضع عليهم معلقة ملح ومعلقة بيكنج بودر.
- يضاف على الخليط معلقة الخميرة ومعلقة الدقيق ويقلب حتى يمتزج وتتكون عجينة سائلة.
- تترك العجينة نصف ساعة وبعد ذلك يتم تسخين طاسة على النار ويوضع عليها معلقة زيت.
- يتم صب كمية من العجينة في الطاسة وتترك خمس دقائق ويتم تقليبها على الجهه الأخرى.
- يتم تكرار الخطوة السابقة مع كل الكمية ويوضع بها حشو فراخ او لحم معصج, او اي حشو مفضل.
- يمكن استخدام حشو شكولاتة او مربي ايضًا.
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