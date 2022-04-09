عندك كوباية عدس مش هنطبخه ولا هنسلقه كنز وانتي لا تعلمي عمري ما تخيلت كل دا يطلع من العدس

العدس من البقوليات المفيدة جدا والتي تعد من مصادر البروتين الغنية التي لها فوائد كبيرة للشعر, ويمكن طبخ العدس بالعديد من الطرق المختلفة, وعادة ما يتم تحضير العدس بالطريقة المعروفة وهي شوربة العدس, ولذلك نجد ان الكثير يبحثن عن طريقة لعمل العدس غير السلق وذلك للاستفادة منه في وجبة خفيفة وتكون سهلة بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت ويحبها الاطفال لانه عادة معظم الاطفال لا يحبون تناول العدس, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل العدس في البيت بطريقة جديدة سهلة وسريعة.

مقادير إعداد خبز العدس والارز في البيت

كوب عدس.

كوب أرز.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة دقيق.

معلقة خميرة.

معلقة ملح.

دجاج للحشو او اي حشو مفضل.

كيفية اعداد خبز الارز والعدس بسهولة في المنزل

خبز العدس من أكثر الوصفات اللذيذة التي يحبها الكثير, ويمكن تحضيره بسهولة من خلال الخطوات الاتية:-