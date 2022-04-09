نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وإنتي تقلي البطاطس غلط حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جناااان في المقال التالي
البطاطس خضار غني بنسبة من النشويات التي تمد الجسم بالطاقة وتحتوي على العديد من الفيتامينات أيضا وبها نسبة ألياف ولذلك فإن أهميتها الجسم كبيرة، وتحتوي على نسبة من الكالسيوم المهم لصحة العظام والقلب، والبطاطس لها العديد من الوصفات ويمكن تناولها مع أي أكل، وانتشرت مؤخرا طريقة تجهيز البطاطس في الخلاط وهي من الوصفات الجديدة المختلفة عن كل وصفات البطاطس التقليدية حيث أن لها طعم مميز، ولذلك سنتناول خلال السطور التالية توضيح طريقة تجهيز وصفة البطاطس بالخميرة في الخلاط بسهولة في عشر دقائق.
ماهي مقادير إعداد فطائر البطاطس
- حبتين بطاطس.
- معلقتين نشا.
- معلقة خميرة.
- معلقة دقيق.
- معلقة ملح.
- معلقة فلفل أسود.
- بقدونس مفروم.
كيفية إعداد فطائر البطاطس اللذيذة في عشر دقائق
البطاطس من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بسرعة في البيت كوجبة للأفطار أو الغشاء وطريقة تجهيزها بسيطة تتمثل في الاتي:-
- يتم تنظيف البطاطس والتخلص من القشر الخارجي وتقطع البطاطس الي مكعبات وتوضع في الخلاط.
- يوضع عليها ربع كوب من الماء ويتم خليها حتى يصبح قوامها ناعم جدا وتصفي البطاطس.
- توضع في إناء ويوضع عليها الدقيق والنشا والخميرة والملح والفلفل وتقلب المكونات حتى تتجانس معا.
- تترك البطاطس نصف ساعة ويجب أن تكون مغطاة وبعد ذلك يتم تسخين طاسة بها كمية من الزيت.
- يتم صب كمية من عجينة البطاطس في الطاسة وفردها ويتم تقليبها على كل جهة حتى يصبح لونها ذهبي.
- نخرج فطائر البطاطس من الطاسة ويوضع عليها البقدونس وتقدم.
كيفية إعداد البطاطس البيورية في البيت مثل المطاعم
البطاطس البيورية من المقبلات التي يتم تقديمها في المطاعم دائما مع الأكلات ويكون لها قوام مميز كريمي وخفيف، يمكن تجهيزها بسهولة كالتالي:-
- يتم تقطيع كمية البطاطس وتوضع في إناء ويوضع عليها ماء وتترك لتغليف حتى تنضج البطاطس.
- تترك للبرد وبعد ذلك يتم هرجها حتى تصبح ناعمة وبعد ذلك يتم وضعها في مصفاة والضغط عليها حتى يكون قوامها ناعم.
- توضع البطاطس على النار ويوضع عليها معلقتين من الزبدة وتقلب حتى تذوب تماما وبعد ذلك تقدم البطاطس بالشكل المعتاد.
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