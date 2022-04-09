اصبغي شعرك للعيد لون بني بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب النتيجة مذهلة

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من السيدات في صبغ الشعر بشكل طبيعي في البيت وفي نفس الوقت تغذيته وتنعيمه, وذلك لتجنب استخدم الصبغات الكيميائية التي تسبب تساقط الشعر وتسبب تلف في بصيلات الشعر, وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في صبغ الشعر والتي تكسب الشعر لون بني مميز دون الحاجة الي استخدام أي حناء أو صبغات, وخلال السطور التالية سنتناول توضيح أفضل طريقة لصبغ الشعر بشكل طبيعي في البيت.

كيفية صبغ الشعر باللون البني في البيت بالقهوة

صبغة القهوة من أفضل الصبغات الطبيعية التي يمكن استخدامها للشعر دون أن تسبب أي تلف أو تساقط في الشعر مثل الصبغات الكيميائية التي تتلف الشعر, وتساعد هذه الصبغة الطبيعية في حماية الشعر من الهيشان ويعمل على تغذية الشعر بشكل كبير وتقليل التساقط, كما أنها تحافظ على فروة الرأس من القشرة وتزيل أي دهون في مسام الشعر, ويمكن تجهيز الصبغة بالطريقة التالية:-

يتم وضع معلقتين من القهوة ومعلقتين من القرفة البودر ويقلب كل منهم.

يوضع على الخليط معلقة من الزنجبيل ومعلقة من خل التفاح ويقلب مع الخليط.

يتم إضافة ماء على الخليط ويفضل أن يكون ساخن ويقلب كل المكونات.

يتم توزيع الخليط على كل بصيلات الشعر حتى تصل الي كل الأجزاء وبعد ذلك تترك الصبغة أربع ساعات على الشعر وبعد ذلك سيتم تنظيف الشعر من الصبغة.

كيفية استخدام الشاي وزيت الزيتون في صبغ الشعر بالبني

صبغة الشاي وزيت الزيتون من أفضل أنواع الصبغات التي تكسب الشعر لون بني لامع ومميز وتحافظ على الشعر ناعم لفترة طويلة وتقلل من تساقطه كما أنه تساعد في تقليل هيشان الشعر, ويمكن تجهيز هذه الصبغة بالطريقة التالية:-