نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيكنج بودر والصابون ندمت إني معرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك وهتتغير حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسمرار الجسم من أكثر العلامات التي لا يحبها الكثير من السيدات ويسبب الجفاف أسمرار البشرة وعدم تغذية الجلد بشكل سليم مما يؤدى الي ظهور تصبغات وكلف في الجسم, ويبحث الكثير ممن يعانون من أسمرار في الجسم عن وصفة سحرية للتبيض الجلد بشكل سريع, وتعد خلطة البيكنج بودر مع الصابون من الخلطات الفعالة المنقذة للسيدات والتي تجعل الجسم له لون أبيض مثل الثلج, وفي السطور التالية سنتناول بالتفصيل الطريقة التي يتم تحضير خلطة البيكنج بودر مع الصابون وكيفية استخدامه للحصول على نتيجة فورية.

طريقة استخدام البيكنح بودر مع الصابون للتفتيح الفوري للجسم

البيكنج بودر من الخلطات الفعالة جدا التي تساعد في التخلص من أي بقع أو أسمرار في الجلد ويساعد في تنظيف الجلد بشكل عميق والتخلص من أي حبوب في البشرة كما أنها تعمل على تقشير الخلايا الميتة من الجسم وتجعل الجلد أكثر نعومة وتساعد في الترطيب بشكل قوي, ولاستخدام خليط البيكنج بودر والصابون يمكن اتباع الآتي:-

يتم بشر نصف صابونة ويوضع عليها معلقتين ماء ورد ويقلب حتى تذوب جزيئات الصابون بشكل تام.

توضع عليها معلقة بيكنج بودر ومعلقة نشا ويمزج الخليط بشكل تام.

يتم استخدام ماء ساخن على الجسم قبل استخدام هذه الخلطة حتى تكون مسامات الجسم مفتوحة بشكل تام وتستفيد من الخليط.

يتم تجفيف الجسم ويوضع عليه الخليط في كل أجزاؤه ويترك عشر دقائق على الجسم.

يتم تجفيف الجسم ويوضع عليه الخليط في كل أجزاؤه ويترك عشر دقائق على الجسم. باستخدام ليفة الجسم يتم فرك الخليط على الجسم حتى يتم التخلص منه ويتم غسل الجسم بالماء البارد.

خليط البيكنج بودر وزبدة الشيا لترطيب الجسم وتنعيمه وتفتيح الأماكن الداكنة

خلطة البيكنج بودر مع زبدة الشيا من الخلطات الفعالة التي تساعد في التخلص من جفاف الجلد وتفتيحه بشكل فعال, ويمكن استخدامها للتخلص من مشكلة الشعر الذي ينمو تحت الجلد إذ انها ترطب طبقة الجلد الخارجية فتساعد الشعر في أختراقه والظهور بشكلها المعتاد ويتم خلط معلقتين من زبدة الشيا ومعلقة بيكنج بودر, ويقلبان معًا, ويتم دهن الجلد بالخليط كل يوم ساعة ويشطف الجلد.