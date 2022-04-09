أصابع الجلاش بالكنافة المحمرة الطرية المقرمشة بطريقة سهلة جداً فى البيت

تعد أصابع الجلاش بالكنافة المحمرة من الحلويات اللذيذة، وهى عبارة عن أوراق جلاش محشية بحشوة فظيعة من كنافة محمر وعليها الشربات الثقيل والسوداني، وذلك هو ما يعطيها الطعم الجميل الذي يعشقه الكثير من الأشخاص من الصغار والكبار، كما يكثر عمل مثل هذه الوصفات فى شهر رمضان وفى المناسبات والعزومات، وذلك لشكله وطعمه الجميل وكذلك فهو سهل فى الأكل ومشهور جداً فى محلات الحلويات، ومع أنه من الوصفات السهلة جداً إلا أنه قد لا يكون مظبوط مع الكثير من الناس وذلك يرجع الى سمك الشربات او تسويته داخل الفرن، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير أصابع الجلاش بالكنافة المحمرة بالتفصيل.

مكونات أصابع الجلاش بالكنافة المحمرة

تتكون أصابع الجلاش بالكنافة المحمرة من مكونات محدودة ومعروفة وهى ما تعطيكى الشكل الجميل والقرمشة المطلوبة وهى كالتالي:

لفة من الجلاش.

١/٤ كيلو من الكنافة المفرزة.

٢ ملعقة كبيرة من العسل أو الشربات الثقيل.

١/٢ كوب من السمنة السايحة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٢ كوب من السوداني المجروش.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

الشربات

٢ كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

١١/٢ كوب من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة المحمرة سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت كبير فى عملها وهى كمايلي:

نقوم أولاً بتجهيز الشربات علشان يبرد ونحضر حلة صغيرة ونضع بها السكر ونضيف عليه الماء بدون تقليب. ثم نضعه على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه عصير النصف ليمونة ونهدي النار ونتركه لمدة ١٠ دقائق. نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد. ثم نقوم بإخراج الكنافة من الفريزر ونضعها داخل وعاء كبير ونفركها باليد أو نفرمها داخل الكبة. نحضر طاسة مناسبة ونضع بها الكنافة وعليها ملعقتين الزيت وملعقتين السمنة ونحمرها كويس حتى يصبح لونها ذهبي أو نحاسي. نرفعها من على النار ونتركهة حتى تبرد ثم نضيف عليها ملعقتين العسل أو الشربات الثقيل ونضيف عليها السوداني المجروش ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نحضر لفة الجلاش ونأخذ منها ورقة ونفردها وندهنها بالسمنة السايحة وعلى الطرف نضع خليط الحشو السابق. ونبدأ بلف الورقة رول ونقطعها بشكل أصابع قم نرصها فى صينية مدهونة بالسمنة ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من الكمية كلها. بعد ذلك ندهن الوجه بالسمنة وندخلها الفرن حتى تتحمر. نخرجه من الفرن ونسقيه بالشربات فور خروجه من الفرن ونغطيه ونتركه حتى يبرد ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم وبالف صحه وعافيه.

فوائد السمنة

تحتوي السمنة على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ وه اللذان يعدان من أقوى مضادات الأكسدة فى مقاومة الأمراض. تساعد فى التخلص من الوزن الزائد مع عدم الإفراط فى تناولها. غنية بحمض البيوتريك والتى يعزز عملية الهضم ويحفز عمل بكتيريا الأمعاء النافعة ويفتح الشهية.

فوائد الليمون للجسم

يوجد بالليمون العديد من الفوائد التى تحافظ على الصحة وهى كالتالي: