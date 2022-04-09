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عصير الفيمتو مع السفن اب هو مشروب منعش وبارد في فصل الصيف حيث يتم تجهيزه من السفن اب مضافاً إليه بعض المكونات الأخرى التي تمنحه مذاق شهي ورائع يستعيد الحيوية والنشاط بعد يوم عمل مشمس، كما يعتبر من العصائر الصحية المفيدة والتي تمتد الجسم بالسوائل يمكن تناوله في شهر رمضان فيما بين فترة الفطار والسحور وإليكم في هذا المقال مكونات عمل عصير الفيمتو مع السفن اب وكذلك خطوات العمل.
مكونات عمل مشروب الفيمتو مع السفن اب
مشروب الفيمتو مع السفن اب يمكن تحضيره من العديد من المكونات البسيطة متوفرة في كل بيت والحصول على مشروب منعش وذو طعم مختلف وهذه المكونات هي:
- أربع أكواب من المياه الغازية (السفن اب).
- الماء.
- ربع كوب فيمتو.
- مكعبات الثلج بحسب الرغبة.
- نعناع بحسب الرغبة.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.
طريقة عمل عصير الفيمتو مع السفن اب
يتم تحضير مشروب الفيمتو مع السفن اب وتقديمه وهو بارد وذلك للحصول على مذاق منعش ولذيذ، وتتمثل خطوات عمل العصير فيما يلي:
- في إناء نضع كل من الفيمتو مع السفن أب ونخلط هذه المكونات حتى يتكون لدينا خليط متجانس.
- نضيف عصير الليمون الحامض ونقلب المكونات مرة أخرى (يمكنكم الاستغناء عن وضع عصير الليمون في حالة الرغبة في تلك المشروب لفترة طويلة متى لا يصبح ذو مذاق مر).
- ندخل العصير في الثلاجة لفترة حتى يبرد أو يجب استخدام المياه الباردة عند تحضير العصير حتى يكون بارد.
- نسكب عصير الفيمتو مع السفن اب في أكواب التقديم ثم نضيف مكعبات الثلج عند الرغبة في ذلك.
- يمكن وضع النعناع على وجه العصير في أكواب التقديم وذلك لأن النعناع يمنح المشروبات مذاق منعش أيضاً.
- نقدم العصير على السفرة وهو بارد.
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