طريقة الفطاير عشر دقايق بالمكونات والخطوات

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يمكن عمل الفطائر في عشر دقائق من مكونات بسيطة والحصول على فطائر شهية مثل المحلات وهي وجبة مشبعة يمكن تحضيرها وتقديمها على وجبة الإفطار أو بين الوجبات وإليكم في هذا المقال طريقة سهلة لعمل فطائر العشر دقائق بالمكونات والخطوات.
مكونات عمل الفطاير عشر دقائق
تحتاجون إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في أي مكان لعمل الفطائر في عشر دقائق في المنزل ويجب تجهيز هذه المكونات بمقادير مناسبة كما يلي:
- خمس أكواب من الدقيق.
- كوبان من الماء الدافئ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- بيضة مخفوقة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق من السكر الناعم.
- رشة من الملح.
- كمية من السمسم بحسب الرغبة.
- نصف كيلو جرام من الجبن العكاوي.
- سمسم بحسب الرغبة.
طريقة عمل الفطاير عشر دقائق
من المكونات السابقة يمكن عمل فطاير العشر دقائق بطريقة سهلة مثل المحلات وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي:
- في وعاء نضع كوبين من كل من الدقيق، الماء، الحليب البودرة، الخميرة والسكر.
- نخلط المزيج السابق حتى يتجانس جميع المكونات
- نغطي الوعاء بورق نايلون لاصق ونتركه حتى يرتاح لمدة 10 دقائق.
- نضيف كل من الملح والزيت النباتي ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونخلط المزيج مرة أخرى.
- عندما نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة نفردها على سطح العمل بعد نثر الدقيق عليه.
- نفرد العجينة على السطح بواسطة النشابة حتى تصبح العجينة مسطحة.
- نستخدم كوب بحجم مناسب من أجل تقطيع العجينة الى عدد من الدوائر متساوية الحجم.
- نوزع الجبن على دوائر العجين ثم نغلق هذه الدوائر حتى نحصل على شكل نصف دائرة.
- نضع الفطائر على صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة ثم ندهنها بالبيض المخفوق ونضيف عليها السمسم بحسب الرغبة.
- نحمي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ندخل الصينية إلى الفرن المحمى على درجة حرارة 180 درجة ونتركه لمدة تتراوح بين 20-25 دقيقة.
- عندما تصبح الفطائر ذهبية اللون نخرجها من الفرن ثم نقدمها في أطباق التقديم.
- نخرج الصينية من الفرن بعد التحضير ثم تقدم الفطائر الساخنة.
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