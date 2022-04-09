طريقة الفطاير عشر دقايق بالمكونات والخطوات

يمكن عمل الفطائر في عشر دقائق من مكونات بسيطة والحصول على فطائر شهية مثل المحلات وهي وجبة مشبعة يمكن تحضيرها وتقديمها على وجبة الإفطار أو بين الوجبات وإليكم في هذا المقال طريقة سهلة لعمل فطائر العشر دقائق بالمكونات والخطوات.

مكونات عمل الفطاير عشر دقائق

تحتاجون إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في أي مكان لعمل الفطائر في عشر دقائق في المنزل ويجب تجهيز هذه المكونات بمقادير مناسبة كما يلي:

خمس أكواب من الدقيق.

كوبان من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة مخفوقة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من السكر الناعم.

رشة من الملح.

كمية من السمسم بحسب الرغبة.

نصف كيلو جرام من الجبن العكاوي.

سمسم بحسب الرغبة.

طريقة عمل الفطاير عشر دقائق

من المكونات السابقة يمكن عمل فطاير العشر دقائق بطريقة سهلة مثل المحلات وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي: