طريقة عمل بطاطس بالجبنة الموزاريلا بطعم شهي مثل المطاعم

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البطاطس بالجبنة الموزاريلا من الأكلات السريعة في التحضير وذات المذاق اللذيذ يتم تقديمها في المطاعم ويشتريها عدد كبير من الأشخاص نظراً لهذا المذاق اللذيذ الناتج عن اتحاد كل من الجبنة الموزاريلا مع البطاطس، ويمكن إعداد السندوتشات منها أو تناولها مع الخبز الساخن بالإضافة إلى طبق من الصوص المفضل بالنسبة لكم سواء الكاتشب أو المايونيز وتقدم وعي ساخنة حيث تكون ذات مذاق أفضل.
أولاً مكونات عمل البطاطس بالجبنة الموزاريلا
لتحضير البطاطس بالجبنة الموزاريلا هناك بعض المكونات يجب توفيرها أولاً بمقادير مناسبة وذلك لتحضير أشهى وأطيب وصفة للبطاطس مضاف إليها الجبنة الموزاريلا وهذه المكونات كما يلي:
- خمسة من ثمار البطاطس مقطعة إلى شرائح.
- كوبان من الجبن الموزاريلا.
- نصف ملعقة صغيرة من ثوم البودرة.
- أربع أكواب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
طريقة عمل البطاطس بالجبنة الموزاريلا
إذا قمت بتوفير المكونات السابقة يتبقى خطوات إعداد البطاطس على طريقة أكبر المطاعم لتكون بنفس المذاق الشهي، ويتم تقديمها بجانب الخبز الساخن أو في السندوتشات، حيث تكون خطوات التحضير كما يلي:
- نغسل البطاطس جيداً ثم نقطعها الى شرائح ذات حجم مناسب.
- في وعاء نضع الزيت ونرفعه على نار ذات درجة حرارة متوسطة الشدة.
- نضيف شرائح البطاطس في الزيت ثم نقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي.
- عندما تنضج البطاطس نصفيها من الزيت ونتركها على مناديل ورقية في طبق حتى تتخلص تماما من الزيت.
- نضع البطاطس في صينية الفرن ونضيف التوابل وهي الفلفل الأسود والملح ونقلب هذه المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- نضيف الجبنة الموزاريلا على وجه الصينية السابقة ثم ندخل الصينية إلى الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 12-15 دقيقة حتى نتأكد من ذوبان الجبن.
- نخرج الصينية من الفرن وتقدم البطاطس على الأطباق وهي ساخنة.
- تقدم البطاطس بالجبنة الموزاريلا بجانب الخبز البلدي الساخن أو يمكن وضعها في سندوتشات.
- يمكن تقديم الصوص المفضل لكم بجانب صينية البطاطس بالجبنة الموزاريلا مثل الكاتشب أو الثومية.
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