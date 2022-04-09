طريقة عمل بطاطس بالجبنة الموزاريلا بطعم شهي مثل المطاعم

البطاطس بالجبنة الموزاريلا من الأكلات السريعة في التحضير وذات المذاق اللذيذ يتم تقديمها في المطاعم ويشتريها عدد كبير من الأشخاص نظراً لهذا المذاق اللذيذ الناتج عن اتحاد كل من الجبنة الموزاريلا مع البطاطس، ويمكن إعداد السندوتشات منها أو تناولها مع الخبز الساخن بالإضافة إلى طبق من الصوص المفضل بالنسبة لكم سواء الكاتشب أو المايونيز وتقدم وعي ساخنة حيث تكون ذات مذاق أفضل.

أولاً مكونات عمل البطاطس بالجبنة الموزاريلا

لتحضير البطاطس بالجبنة الموزاريلا هناك بعض المكونات يجب توفيرها أولاً بمقادير مناسبة وذلك لتحضير أشهى وأطيب وصفة للبطاطس مضاف إليها الجبنة الموزاريلا وهذه المكونات كما يلي:

خمسة من ثمار البطاطس مقطعة إلى شرائح.

كوبان من الجبن الموزاريلا.

نصف ملعقة صغيرة من ثوم البودرة.

أربع أكواب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل البطاطس بالجبنة الموزاريلا

إذا قمت بتوفير المكونات السابقة يتبقى خطوات إعداد البطاطس على طريقة أكبر المطاعم لتكون بنفس المذاق الشهي، ويتم تقديمها بجانب الخبز الساخن أو في السندوتشات، حيث تكون خطوات التحضير كما يلي: